Трамп пригласил Путина в «Совет мира» — что известно о новой организации-конкурентке ООН

Президент России Владимир Путин получил приглашение от лидера США Дональда Трампа вступить в «Совет мира». Об этом глава РФ рассказал на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Мы действительно получили личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре — „Совету мира“. В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение», — отметил Путин.
Он добавил, что Россия даст ответ, когда Министерство иностранных дел изучит предложение и проконсультируется с союзниками. Также Путин заявил, что Россия готова передать «Совету мира» 1 миллиард долларов из замороженных активов.
«Поэтому же сейчас даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе „Совета мира“ я думаю направить $1 миллиард из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — сказал президент.
Путин также подтвердил, что встретится в Москве со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Переговоры пройдут 22 января.
Что такое «Совет мира»?
О создании «Совета мира» Дональд Трамп объявил 16 января. Предполагалось, что новая структура будет заниматься только восстановлением сектора Газа, но в хартии организации указаны более широкие задачи.
«„Совет мира
Издание Financial Times пишет, что «Совет мира» сможет составить конкуренцию ООН.
По данным Axios, приглашение в свою организацию Трамп отправил лидерам 58 государств, но полный список портал не приводит. На момент публикации предложение приняли 17 государств, в их число вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Израиль и Казахстан. Норвегия, Швеция и Франция отказались от вступления.