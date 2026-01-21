Трамп пригласил Путина в «Совет мира» — что известно о новой организации-конкурентке ООН

Путин поблагодарил Трампа за приглашение Источник: The White House / X

Президент России Владимир Путин получил приглашение от лидера США Дональда Трампа вступить в «Совет мира». Об этом глава РФ рассказал на совещании с постоянными членами Совбеза.

«Мы действительно получили личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре — „Совету мира“. В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение», — отметил Путин.

Он добавил, что Россия даст ответ, когда Министерство иностранных дел изучит предложение и проконсультируется с союзниками. Также Путин заявил, что Россия готова передать «Совету мира» 1 миллиард долларов из замороженных активов.

«Поэтому же сейчас даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе „Совета мира“ я думаю направить $1 миллиард из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — сказал президент.

Путин также подтвердил, что встретится в Москве со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Переговоры пройдут 22 января.

Что такое «Совет мира»?

О создании «Совета мира» Дональд Трамп объявил 16 января. Предполагалось, что новая структура будет заниматься только восстановлением сектора Газа, но в хартии организации указаны более широкие задачи.

«„Совет мира " — международная организация, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта», — опубликовал текст приглашения в организацию The Times of Israel.

Издание Financial Times пишет, что «Совет мира» сможет составить конкуренцию ООН.