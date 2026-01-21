НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Трамп заявил, что не должен заниматься конфликтом на Украине, и потребовал отдать «кусок льда»: заявления в Давосе

Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о политической ситуации в мире. По его словам, Россия и Украина уже близки к урегулированию конфликта, а США не станут отбирать Гренландию силой. Собрали его главные высказывания с Международного экономического форума в Давосе.

Что с украинским конфликтом?

Трамп заявил, что угроза Третьей мировой войны из-за Украины устранена. Он также добавил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят достичь соглашения об урегулировании.

«Я взаимодействую с президентом Путиным, и он, я считаю, хочет заключить сделку», — сказал Трамп.

Кроме того, он отметил, что США не должны заниматься Украиной, ведь это дело Европы. При этом американский лидер добавил, что действительно хочет помочь в урегулировании конфликта.

«Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил Трамп.

Политик добавил, что в Давосе он проведет встречу с Владимиром Зеленским. Переговоры запланированы на 21 января.

«Дроны убивают тысячи людей каждую неделю. Нам нужно это остановить. Сегодня я собираюсь встретиться с президентом Зеленским. Я думаю, сейчас мы в том моменте, когда они готовы собраться и заключить сделку», — сказал Трамп.

Кроме того, стало известно, что в начале января Владимир Путин получил новый проект мирного плана по Украине. Об этом 21 января сообщило издание Bloomberg. По данным его источника, Кремль расценил предложение «как значительный шаг вперед», хотя окончательного соглашения по всем пунктам пока нет.

Для обсуждения нового плана с Владимиром Путиным 22 января в Москву прилетит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Подробнее о предстоящей встрече мы рассказали в этом материале.

Что будет с Гренландией?

Во время форума Трамп заявил, что США не будут применять силу, чтобы получить Гренландию. Он добавил, что Америка хочет получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».

«Мы хотим кусок льда для собственной защиты. Вы можете сказать „да“ или „нет“, и мы запомним», — отметил политик.

По его словам, США — единственная из стран, кто может обеспечить безопасность Гренландии. Трамп подчеркнул, что хочет скорее перейти к переговорам о покупке острова.

«Мы спасли Гренландию в ходе Второй мировой войны. Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию. Мы сочли своим долгом направить собственные силы, чтобы удержать территорию Гренландии и обеспечить ее безопасность», — сказал он.

Напомним, в январе Дональд Трамп заявил, что намерен присоединить Гренландию к США в целях нацбезопасности. Политик потребовал от Дании убраться с острова, который входит в состав Датского королевства.

Также президент США пообещал с 1 февраля 2026 года ввести таможенные пошлины на товары из восьми стран Европы, чтобы подтолкнуть их к продаже Гренландии.

На самом же острове начали готовиться к возможному военному вторжению США. Премьер-министр Дании заявила, что королевство не откажется от Гренландии.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин Украина Гренландия Конфликт
