Трамп создал новый «Совет мира» для решения конфликта на Ближнем Востоке: при чем тут Россия и СВО

Президент США Дональд Трамп официально объявил о формировании международного «Совета мира». Первоначальной его задачей является реализация плана по послевоенному урегулированию в секторе Газа. Однако этим конфликтом новый орган может не ограничиться. Расскажем всё, что нужно знать, и почему это касается России.
Что представляет собой «Совет мира»
«Совет мира» — это новый международный орган, созданный для стратегического надзора и контроля за переходом от войны к миру. В контексте Газы совет должен обеспечить выполнение «Комплексного плана Трампа», который включает прекращение огня, полное разоружение группировок, восстановление инфраструктуры и создание временной администрации в Газе.
В ночь на 9 октября 2025 года президент США заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана. Вторая фаза касается послевоенного управления Газой и создания необходимых для этого механизмов.
В ноябре прошлого года СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.
Кто вошел в состав совета
Для реализации этих задач создана многоуровневая структура.
Высший руководящий орган — Исполнительный совет:
Председатель: президент США Дональд Трамп.
Члены: госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф, бывший старший советник Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Apollo Global Management Марк Роуэн, президент Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по национальной безопасности Роберт Габриэль.
Оперативная работа на месте:
Верховный представитель для Газы: болгарский дипломат Николай Младенов. Он станет связующим звеном между международным советом и местной администрацией.
Исполнительный совет Газы: в него, помимо некоторых членов высшего совета, вошли представители ключевых региональных игроков: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр по международному сотрудничеству ОАЭ Рим аль-Хашими, высокопоставленный дипломат Катара Али Аль-Тавади и другие.
Местная администрация: Национальный комитет по управлению Газой (NCAG) во главе с палестинским технократом Али Шаасом, который будет отвечать за гражданское управление и восстановление.
Модель для Украины
По информации Financial Times, команда Трампа рассматривает идею создания аналогичного «Совета мира» для Украины. Согласно источнику издания, этот вопрос уже обсуждался с украинскими официальными лицами.
Отдельный совет под председательством Трампа будет наблюдать за выполнением будущего мирного соглашения между Украиной и Россией и гарантировать его исполнение. Идея может быть представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам высокопоставленного украинского чиновника, в совет могут войти представители Украины, России, Европы, НАТО и США. Председателем также может стать Трамп.
Эта идея упоминается в контексте мирного плана Трампа по урегулированию украинского конфликта, который, обсуждается последнее время.
Глава Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о создании рабочих групп по урегулированию конфликта. Эту инициативу одобрил и президент России Владимир Путин.
Москва настаивает на выходе украинских войск из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и признании этих территорий и Крыма в составе России. Путин подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатическим или иным путем. Украина же пока не готова идти на уступки.
Пока же текущее планирование работы «Совета мира» сосредоточено исключительно на ситуации в секторе Газа и не выходит за эти рамки. Таким образом, вопрос о применении модели к Украине остается на стадии предварительного обсуждения.