Трамп создал новый «Совет мира» для решения конфликта на Ближнем Востоке: при чем тут Россия и СВО

Трамп намерен вывести израильские войска из Газы Источник: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп официально объявил о формировании международного «Совета мира». Первоначальной его задачей является реализация плана по послевоенному урегулированию в секторе Газа. Однако этим конфликтом новый орган может не ограничиться. Расскажем всё, что нужно знать, и почему это касается России.

Что представляет собой «Совет мира»

«Совет мира» — это новый международный орган, созданный для стратегического надзора и контроля за переходом от войны к миру. В контексте Газы совет должен обеспечить выполнение «Комплексного плана Трампа», который включает прекращение огня, полное разоружение группировок, восстановление инфраструктуры и создание временной администрации в Газе.

В ночь на 9 октября 2025 года президент США заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана. Вторая фаза касается послевоенного управления Газой и создания необходимых для этого механизмов.

В ноябре прошлого года СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Кто вошел в состав совета

Для реализации этих задач создана многоуровневая структура.

Высший руководящий орган — Исполнительный совет:

Председатель: президент США Дональд Трамп.

Члены: госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф, бывший старший советник Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Apollo Global Management Марк Роуэн, президент Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по национальной безопасности Роберт Габриэль.

Оперативная работа на месте:

Верховный представитель для Газы: болгарский дипломат Николай Младенов. Он станет связующим звеном между международным советом и местной администрацией.

Исполнительный совет Газы: в него, помимо некоторых членов высшего совета, вошли представители ключевых региональных игроков: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр по международному сотрудничеству ОАЭ Рим аль-Хашими, высокопоставленный дипломат Катара Али Аль-Тавади и другие.

Местная администрация: Национальный комитет по управлению Газой (NCAG) во главе с палестинским технократом Али Шаасом, который будет отвечать за гражданское управление и восстановление.

Модель для Украины

По информации Financial Times, команда Трампа рассматривает идею создания аналогичного «Совета мира» для Украины. Согласно источнику издания, этот вопрос уже обсуждался с украинскими официальными лицами.

Отдельный совет под председательством Трампа будет наблюдать за выполнением будущего мирного соглашения между Украиной и Россией и гарантировать его исполнение. Идея может быть представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам высокопоставленного украинского чиновника, в совет могут войти представители Украины, России, Европы, НАТО и США. Председателем также может стать Трамп.

Эта идея упоминается в контексте мирного плана Трампа по урегулированию украинского конфликта, который, обсуждается последнее время.

Глава Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о создании рабочих групп по урегулированию конфликта. Эту инициативу одобрил и президент России Владимир Путин.

Москва настаивает на выходе украинских войск из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и признании этих территорий и Крыма в составе России. Путин подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатическим или иным путем. Украина же пока не готова идти на уступки.