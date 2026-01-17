НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

3 м/c,

ю-з.

 773мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Секреты похудения
Как прошел концерт Шамана. Фото и видео
Бизнес на котах
Как прошел концерт Шамана в Ярославле
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Адреса купелей
Политика Трамп создал новый «Совет мира» для решения конфликта на Ближнем Востоке: при чем тут Россия и СВО

Трамп создал новый «Совет мира» для решения конфликта на Ближнем Востоке: при чем тут Россия и СВО

Всё, что известно об инициативе

65
Трамп намерен вывести израильские войска из Газы | Источник: Nathan Howard / ReutersТрамп намерен вывести израильские войска из Газы | Источник: Nathan Howard / Reuters

Трамп намерен вывести израильские войска из Газы

Источник:

Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп официально объявил о формировании международного «Совета мира». Первоначальной его задачей является реализация плана по послевоенному урегулированию в секторе Газа. Однако этим конфликтом новый орган может не ограничиться. Расскажем всё, что нужно знать, и почему это касается России. 

Что представляет собой «Совет мира»

«Совет мира» — это новый международный орган, созданный для стратегического надзора и контроля за переходом от войны к миру. В контексте Газы совет должен обеспечить выполнение «Комплексного плана Трампа», который включает прекращение огня, полное разоружение группировок, восстановление инфраструктуры и создание временной администрации в Газе. 

В ночь на 9 октября 2025 года президент США заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана. Вторая фаза касается послевоенного управления Газой и создания необходимых для этого механизмов.

В ноябре прошлого года СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Кто вошел в состав совета 

Для реализации этих задач создана многоуровневая структура.

Высший руководящий орган — Исполнительный совет:

  • Председатель: президент США Дональд Трамп.

  • Члены: госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф, бывший старший советник Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Apollo Global Management Марк Роуэн, президент Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по национальной безопасности Роберт Габриэль.

Оперативная работа на месте:

  • Верховный представитель для Газы: болгарский дипломат Николай Младенов. Он станет связующим звеном между международным советом и местной администрацией.

  • Исполнительный совет Газы: в него, помимо некоторых членов высшего совета, вошли представители ключевых региональных игроков: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр по международному сотрудничеству ОАЭ Рим аль-Хашими, высокопоставленный дипломат Катара Али Аль-Тавади и другие.

  • Местная администрация: Национальный комитет по управлению Газой (NCAG) во главе с палестинским технократом Али Шаасом, который будет отвечать за гражданское управление и восстановление.

Модель для Украины

По информации Financial Times, команда Трампа рассматривает идею создания аналогичного «Совета мира» для Украины. Согласно источнику издания, этот вопрос уже обсуждался с украинскими официальными лицами.

Отдельный совет под председательством Трампа будет наблюдать за выполнением будущего мирного соглашения между Украиной и Россией и гарантировать его исполнение. Идея может быть представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам высокопоставленного украинского чиновника, в совет могут войти представители Украины, России, Европы, НАТО и США. Председателем также может стать Трамп.

Эта идея упоминается в контексте мирного плана Трампа по урегулированию украинского конфликта, который, обсуждается последнее время.

Глава Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о создании рабочих групп по урегулированию конфликта. Эту инициативу одобрил и президент России Владимир Путин.

Москва настаивает на выходе украинских войск из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и признании этих территорий и Крыма в составе России. Путин подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатическим или иным путем. Украина же пока не готова идти на уступки. 

Пока же текущее планирование работы «Совета мира» сосредоточено исключительно на ситуации в секторе Газа и не выходит за эти рамки. Таким образом, вопрос о применении модели к Украине остается на стадии предварительного обсуждения.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Совет мира Дональд Трамп Сектор Газа Израиль Украина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
Оон умер, даздравствует ООН.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем