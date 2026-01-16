Переговоры по Украине активизировались, но тут же повисли на волоске: главное об СВО за неделю

Из-за ответных ударов РФ на Украине не осталось ни одной целой электростанции Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В зоне СВО страны постоянно обмениваются ударами, воюют на поле боя, пока на высшем уровне обсуждают варианты завершения конфликта и ведут переговоры. Президент России Владимир Путин заявил, что мирное урегулирование должно быть достигнуто в ближайшее время. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что до конца января рассчитывает получить от России ответ по мирному плану, но торопиться с урегулированием конфликта не намерен. В ответ на это глава Белого дома Дональд Трамп возмутился и обвинил Зеленского в том, что именно он затягивает процесс сделки. После этого администрация США начала подготовку к новой встрече спецпосланников Трампа с президентом России, которая должна состояться уже в этом месяце.

Уследить за всеми событиями в новостном потоке сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем дайджест главных событий про СВО. Сегодня расскажем о том, что произошло за последние семь дней.

Взаимные удары России и Украины и их последствия

В зоне СВО страны постоянно обмениваются ударами, но чаще всего от атак страдает мирное население. Регионам с обеих сторон долгое время приходится устранять последствия налетов.

На этой неделе налеты были в Ростове-на-Дону, в результате чего в городе загорелся промышленный объект и квартиры в многоэтажных домах. Там пострадали четыре человека, в том числе и четырехлетний ребенок. Их госпитализировали, врачи оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести.

К сожалению, в результате атаки погиб человек. Тело мужчины обнаружили под завалами одной из загоревшихся после удара БПЛА квартир многоэтажке.

В Воронежской области в результате удара повреждено здание православной гимназии. По информации директора учреждения, с одной стороны здания разбит вентфасад, кровля и несколько окон.

Из-за этого школьников перевели на дистант. К обычному учебному процессу дети вернутся, когда в гимназии проведут ремонт.



В результате ударов ВСУ часть жителей Брянской области осталась без света и тепла, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Налеты произвели по Клинцовской ТЭС и Найтоповичской электроподстанции региона.

«На место немедленно выдвинулись и работают соответствующие специальные службы для устранения выявленных последствий. Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем», — написал губернатор.

Атаки происходят не только на суше, в последнее время они случаются и в Черном море. По информации Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар по судну в 100 километрах от Анапы.

Это был танкер Matilda, следовавший под флагом Мальты. Оттуда сразу поступил сигнал бедствия. По предварительной оценке технических специалистов, судно осталось на ходу, а критических повреждений корпуса не выявили.

В ответ на атаку Киева по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области российские военные нанесли массированный удар «Орешником» по критическим объектам Украины. По информации Минобороны РФ, в Киеве поразили мощности двух предприятий, задействованных в сборке БПЛА, и связанные с ВПК Украины энергообъекты.

«Орешник» — это новая гиперзвуковая ракета в российском арсенале. Она может развивать скорость более 10 Махов и имеет дальность действия 5 тысяч км.

Кроме того, удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, на котором ремонтировали и обслуживали авиатехнику ВСУ, производили беспилотники для ударов по России.

В ведомстве отметили, что такие действия со стороны Украины и впредь не останутся без ответа.

В результате ответного удара в Киеве без тепла осталось более тысячи домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко, отметив, что ситуация с энергоснабжением в городе «очень сложная», а обстановку усугубляют морозы, которые сохранятся в регионе в ближайшие дни.

На Западе считают, что эта зима станет для Украины «самой темной и холодной», пишет Reuters. Кроме того, атаки ВС РФ поставили власти Украины в наиболее затруднительное положение. В результате этого существенно осложнилось проведение восстановительных работ.

В ответ на это руководство страны выбрало тактику игнорирования проблемы, что вызвало еще большее недовольство со стороны населения, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Особым недоверием пользуется украинское правительство, которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении истинных масштабов проблем», — резюмируется в статье издания.

Министр энергетики страны Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады заявил, что после ответных ударов в стране не осталось ни одной целой электростанции.

Вместе с тем российские военные продолжают продвигаться на линии фронта. За две недели января ВС РФ освободили восемь населенных пунктов. Под контроль армии перешло более 300 кв. км, сообщил командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов.

В списке освобожденных территорий на этой неделе числятся: Белогорье, Новобойковское и Жовтневое в Запорожской области, а также Комаровка в Сумской области и Закотное в ДНР.

Тайная операция против России и помощь Украине

Бывшее правительство Чехии раскрыло подробности тайной операции против России. На оружие для Киева тогда потратили более 700 миллионов долларов в рамках «снарядной инициативы», заявил премьер Андрей Бабиш в интервью Ceske Noviny.

«Чешский бюджет тайно вложил 17,1 миллиарда крон в вооружение, всё это было скрыто, всё было сверхсекретно», — сказал он.

По словам Бабиша, подробности об этой инициативе скрывало правительство прошлого премьера Петра Фиалы. В свою очередь, его предшественник возмутился раскрытием информации и заявил об угрозе безопасности.

Польша спонсировала Украину на протяжении нескольких лет, однако в первых числах 2026 года Бабиш заявил, что власти не будут выделять средства на «снарядную инициативу», но она может быть продолжена при условии, что ее профинансируют другие государства.

Сейчас на военные нужды Киеву готовы выделить кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, кредит разделят на две неравные части: 30 миллиардов евро выделят на поддержку украинского бюджета, а оставшиеся 60 миллиардов евро пойдут на военную помощь.

«С помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России и в то же время более тесно интегрироваться в европейскую оборонно-промышленную базу. <…> Бюджетная поддержка предназначена для того, чтобы помочь Украине продвигать реформы и модернизировать страну», — сказала Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции, трансляция которой опубликована в X.

Председатель ЕК добавила, что выделенное финансирование подразумевает обязательство Украины в части соблюдения верховенства права и борьбы с коррупцией. Также при покупке оружия Киев должен будет отдавать приоритет компаниям из ЕС. Однако, если что-то будет невозможно купить в странах ЕС или это нельзя получить в надлежащие сроки, Украина может делать закупки не в странах Евросоюза.

При этом Украине не придется возвращать кредит до тех пор, «пока не будут выплачены репарации» Россией. Кроме того, выдвинутый ранее вариант с «репарационным кредитом» «остается на столе», подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Будущее переговоров

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен получить ответ России на мирный план из 20 пунктов до конца января. По его словам, до конца месяца он планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить вопросы по мирному урегулированию конфликта.

«Я не хочу, чтобы всё свелось лишь к обещаниям отреагировать. Мне действительно нужно что-то более конкретное», — поделился он в разговоре с Bloomberg.

Кроме того, Зеленский готов согласиться на территориальные уступки, если Украина вступит в ЕС и он представит членство как положительный итог, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников в Еврокомиссии.

Пока Трамп и Зеленский не встретились, американский лидер заявил, что Москва и Киев уже достигли большого прогресса в процессе мирного урегулирования. Об этом он сказал, выступая на встрече в Овальном кабинете, трансляцию которой вел Белый дом на YouTube.

«Я думал, что проще всего будет с теми странами, с которыми вы в некоторой степени знакомы, то есть с Россией и Украиной, но мы добиваемся большого прогресса», — сказал президент США.

Также глава Белого дома подчеркнул, что единственным преимуществом Зеленского в переговорах с Украиной он считает себя. Трамп уверен, что без его участия ситуация для Киева «обернулась бы полной катастрофой» и это знают как сам украинский лидер, так и руководители европейских государств.

В то же время он не стал уточнять, будет ли он поставлять оружие Украине, если Россия откажется от мирного плана США или замедлит его реализацию.

«Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это сказать, потому что я обязан попытаться спасти жизни», — сказал он в разговоре с The New York Times.

При этом Трамп уверен, что урегулирование конфликта затягивает совсем не РФ. Он считает, что это происходит из-за позиций Киева, а президент России Владимир Путин, напротив, готов завершить украинский кризис.

«Я думаю, он готов заключить сделку. Думаю, Украина менее готова пойти на договор», — отметил глава Белого дома в интервью Reuters.

Журналисты агентства поинтересовались у американского лидера, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать украинский конфликт.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский», — ответил Трамп.

В Кремле согласны с позицией президента США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже уверен, что именно Зеленский тормозит мирный процесс. Он заявил, что ситуация для Киева ухудшается ежедневно, а коридор для принятия решений сужается.

«Мы еще в прошлом году говорили, что давно настало время для президента взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают», — добавил он.

В ближайшее время спецпосланник по урегулированию конфликта на Украине Стив Уиткофф и старший советник президента, его зять Джаред Кушнер, планируют встретиться с Путиным в Москве. Встреча может состояться в январе, однако сроки пока не согласованы, пишет Bloomberg.

Эта поездка станет второй за последние полтора месяца. Как ожидается, основной темой встречи станут вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине. Уиткофф и Кушнер представят последние проекты планов, разработанных администрацией Трампа. Также источники отмечают, что в фокусе обсуждения будут гарантии безопасности для Украины со стороны США и Европы и вопросы восстановления страны после окончания боевых действий.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва открыта к контактам с американскими коллегами. Еще он заявил, что президент РФ неоднократно подтверждал позицию об открытости к переговорам по Украине, если они будут носить серьезный характер.

«Мы открыты к контактам со Стивеном Уиткоффом. Джаредом Кушнером. Президент России встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента США Дональда Трампа. Я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием», — заявил он ТАСС.

По словам Лаврова, контакты РФ и США по Украине опираются на прочную основу переговоров на Аляске.

Накануне президент России предложил вернуться к обсуждению предложений по справедливой архитектуре безопасности. Он отметил, что это помогло бы урегулировать кризис на Украине.



Путин подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, и надеется, что в Киеве это тоже осознают. Кроме того, мирное урегулирование украинского конфликта должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше.

При этом Россия продолжит решать поставленные задачи военными методами до тех пор, пока Зеленский «не придет в чувство» и не согласится на реалистичные условия переговоров. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Он считает, что выдвигаемые нереалистичные условия Зеленского фактически сводят на нет предложения США по урегулированию конфликта.