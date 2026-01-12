НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика В Европе заявили, что могут воевать против США. Причина — Гренландия

В Европе заявили, что могут воевать против США. Причина — Гренландия

Конфликт из-за острова способен положить конец НАТО

127
Гренландия имеет удачное стратегическое положение | Источник: Mario Tama / Getty ImagesГренландия имеет удачное стратегическое положение | Источник: Mario Tama / Getty Images

Гренландия имеет удачное стратегическое положение

Источник:

Mario Tama / Getty Images

В обозримом будущем может появиться военный союз, который станет альтернативной НАТО. Вероятная причина его появления — разлад между Европой и США, которые могут напасть на Гренландию. Такую ситуацию прогнозирует Гидеон Рахман, обозреватель газеты Financial Times. В самой Европе тем временем намекают на возможный военный конфликт.

По мнению Рахмана, европейские члены НАТО попытаются сохранить альянс, даже если из-за Гренландии с США начнется конфликт. Однако, если США нападут, то НАТО не сможет существовать как объединение, созданное для взаимной обороны.

Рахман уверен, что решить проблему с Гренландией наиболее эффективно для Европы — значит объяснить США последствия. В частности, последствия возможного «конца НАТО». В таком случае само существование американских военных баз на территории стран Европы будет поставлено под вопрос. Также Евросоюз может ввести пошлины на американские товары, повысить налоги для технологических компания США и ужесточить их регулирование.

Стоит отметить, что подобные прогнозы взялись не из воздуха. Ранее комиссар Евросоюза по вопросам обороны, Андрюс Кубилюс, предупредил, что если США захват Гренландии — то это будет концом НАТО.

Кубилюс сослался на статью 42.7 Договора о Европейском союзе. Эта статья обязывает страны-члены ЕС оказывать помощь в случае военной агрессии. Захват Гренландии, вероятно, попал бы под эту статью — а значит, развернул бы Европу против США.

«Во многом это будет зависеть от Дании, от того, как она отреагирует, какова будет ее позиция. Но, безусловно, государства-члены обязаны оказывать взаимную помощь, если другое государство-член сталкивается с военной агрессией», — передает слова Кубилюса «Газета.ру».

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении сделать Гренландию своей частью. По его словам, остров носит стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира».

Еще одна причина, по которой США нацелились на Гренландию, — это природные ресурсы. В недрах острова находятся большие запасы нефти, газа и редкоземельных металлов.

Отметим, что также президент Америки Дональд Трамп продолжает угрожать Кубе. Он заявил, что страна больше не будет получать деньги или нефть из Венесуэлы. Подробнее обо всех высказываниях главы Белого дома читайте по ссылке.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
