В Европе заявили, что могут воевать против США. Причина — Гренландия

Гренландия имеет удачное стратегическое положение Источник: Mario Tama / Getty Images

В обозримом будущем может появиться военный союз, который станет альтернативной НАТО. Вероятная причина его появления — разлад между Европой и США, которые могут напасть на Гренландию. Такую ситуацию прогнозирует Гидеон Рахман, обозреватель газеты Financial Times. В самой Европе тем временем намекают на возможный военный конфликт.

По мнению Рахмана, европейские члены НАТО попытаются сохранить альянс, даже если из-за Гренландии с США начнется конфликт. Однако, если США нападут, то НАТО не сможет существовать как объединение, созданное для взаимной обороны.

Рахман уверен, что решить проблему с Гренландией наиболее эффективно для Европы — значит объяснить США последствия. В частности, последствия возможного «конца НАТО». В таком случае само существование американских военных баз на территории стран Европы будет поставлено под вопрос. Также Евросоюз может ввести пошлины на американские товары, повысить налоги для технологических компания США и ужесточить их регулирование.

Стоит отметить, что подобные прогнозы взялись не из воздуха. Ранее комиссар Евросоюза по вопросам обороны, Андрюс Кубилюс, предупредил, что если США захват Гренландии — то это будет концом НАТО.

Кубилюс сослался на статью 42.7 Договора о Европейском союзе. Эта статья обязывает страны-члены ЕС оказывать помощь в случае военной агрессии. Захват Гренландии, вероятно, попал бы под эту статью — а значит, развернул бы Европу против США.

«Во многом это будет зависеть от Дании, от того, как она отреагирует, какова будет ее позиция. Но, безусловно, государства-члены обязаны оказывать взаимную помощь, если другое государство-член сталкивается с военной агрессией», — передает слова Кубилюса «Газета.ру».

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении сделать Гренландию своей частью. По его словам, остров носит стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира».

Еще одна причина, по которой США нацелились на Гренландию, — это природные ресурсы. В недрах острова находятся большие запасы нефти, газа и редкоземельных металлов.