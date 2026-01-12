Трамп пообещал, что США заберет себе Гренландию «так или иначе»

Трамп считает, что США нужны острову больше, чем он им Источник: The White House

Президент США Дональд Трамп раскритиковал оборону Гренландии и пообещал, что остров все равно перейдет к Штатам. По мнению американского лидера, в противном случае государство захватят Россия или Китай.

«Вы знаете, в чем состоит их [Гренландии] защита? В двух собачьих упряжках. Тем временем повсюду находятся русские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», — объяснил глава Белого дома в разговоре с журналистами.

При этом американский лидер утверждает, что США нужны острову больше, чем он им. Просто видимо в Гренландии этого пока не понимают.

Он обещал, что не допустит захвата самого большого острова Земли геополитическими противниками. Еще глава Белого дома «с удовольствием» заключил бы сделку с Гренландией или Данией, потому что так проще.

«Но, так или иначе, Гренландия будет у нас», — заявил Трамп.

Вместе с тем, спецпосланник американского президента по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Данию в оккупации острова. Он считает, что Дания после Второй мировой войны заняла территорию Гренландии в обход норм Организации Объединенных Наций (ООН), и сегодня остров должен относиться к США с «гостеприимством, а не враждебностью».

«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», — написал Лэндри в соцсети X.

Ему ответило представительство Дании в США. Дипмиссия иронично согласилась, что исторический контекст имеет значение. Однако посол Дании Дании Йеспер Меллер подчеркнул, что Гренландия веками принадлежала Дании и это признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами.

Он добавил, что большинство гренландцев проголосовали за самоуправление в составе Дании. Дипломат указал, что ранее все партии парламента острова подтвердили, что не хотят становиться частью США.

В настоящее время Гренландия стремится к независимости и не хочет быть ни в составе Дании, ни в составе США. Эту информацию подтвердил посол РФ в Дании Владимир Бармин. В разговоре с ТАСС он отметил, что несмотря на это Гренландия «заинтересована в самых тесных отношениях с США, в особенности в американских инвестициях, необходимых для устойчивости экономики острова».

Гренландия является не единственной страной, которая привлекает внимание США. Также американский лидер продолжает угрожать Кубе. Накануне он заявил, что страна больше не будет получать деньги или нефть из Венесуэлы.