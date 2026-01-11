НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика «Никакой нефти и денег больше не будет»: Трамп жестко высказался по поводу будущего Кубы

Он рекомендует властям острова заключить сделку

Еще американский лидер поддержал идею о президентстве Марко Рубио на Кубе

Президент США Дональд Трамп продолжает угрожать Кубе. Он заявил, что страна больше не будет получать деньги или нефть из Венесуэлы.

«Теперь у Венесуэлы есть Соединенные Штаты Америки — самая мощная армия в мире, — чтобы защищать ее, и мы будем это делать. Никакой нефти и никаких денег Кубе больше не будет. Ноль. Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Также президент поддержал идею о том, что Марко Рубио мог бы стать президентом Кубы. Об этом изначально высказался американский рэпер Клиффорд Смит в соцсети X.

«Марко Рубио станет президентом Кубы», — написал рэпер.

Американский лидер прокомментировал его пост и заявил, что идея ему понравилась.

«Это звучит отлично», — заявил глава Белого дома.

После того, как США провели спецоперацию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, глава Белого дома Дональд Трамп начал выступать с заявлениями в адрес других стран. Он отметил, что следит как минимум за пятью государствами и намерен навести в них порядок.

Самой первой в этом вопросе он как раз упомянул Кубу и заявил, что эта страна «станет следующей темой для обсуждения». При этом тогда глава Белого дома усомнился в необходимости предпринимать активные действия в отношении острова. Он уточнил, что США просто хотят помочь людям.

Помимо Кубы американский лидер нацелился на Гренландию. Администрация президента США заявила о возможности установления контроля над островом, что стало реальной угрозой применения силы.

«Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно необходима», — сказал глава Белого дома в интервью The Atlantic.

Зачем Трампу вдруг понадобилась автономная территория в составе Датского королевства, мы подробно рассказали в отдельном материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Инженер1
19 минут
.... явно чем то расширяют свое сознание.
Гость
11 минут
США и без НАТО справится..
