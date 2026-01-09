НАТО разваливается? О желании покинуть альянс заявила первая страна. Новости 9 января

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 января.
Детей станет сложнее вывезти за границу
Для выезда за рубеж всем несовершеннолетним гражданам России будет необходим собственный загранпаспорт. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.
«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Изменения начнут действовать уже 20 января. Родителям, планирующим поездки с детьми, стоит заранее позаботиться о получении документа. Для этого понадобятся:
свидетельство о рождении ребенка;
паспорт родителя;
фотография ребенка;
заявление установленной формы.
О причинах нововведений и сроках изготовления документов можете почитать в отдельном материале.
Штрафы за навязывание ненужных услуг выросли в разы
Штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг за отдельную плату увеличены в разы. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на защиту потребителей, вступили в силу 9 января.
Прямой законодательный запрет на такие действия был установлен еще в апреле 2025 года. Теперь за его нарушение введена серьезная финансовая ответственность. Размер штрафов составляет:
для должностных лиц — до 150 тысяч рублей (ранее 2–4 тысячи рублей);
для юридических лиц — до 500 тысяч рублей (ранее 20–40 тысяч рублей).
Чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг, пояснил Володин. Однако ответственность усилили для операторов связи и банков.
«Банк России теперь вправе в подобном случае взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 % размера ее капитала, но не менее 1 миллиона рублей», — отметил Володин.
Трамп освободил двух россиян с захваченного танкера Marinera
Президент США Дональд Трамп освободил двух граждан РФ из состава экипажа танкера Marinera, ранее задержанного американскими военными в Северной Атлантике. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на родину», — сказала Захарова.
США захватили нефтяной танкер Marinera, идущий под российским флагом, в Северной Атлантике 7 января. Подробнее об инциденте читайте по ссылке.
Трамп готовит новую военную операцию
Президент США Дональд Трамп объявил о планах начать наносить наземные удары по наркокартелям в Мексике, заявив, что эти группировки фактически контролируют страну. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше», — сказал Трамп.
При этом он не назвал конкретных сроков начала таких операций.
«Картели контролируют Мексику. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной», — добавил Трамп.
Администрация президента США ведет многомесячную кампанию против наркотрафика в регионе. О том, какие действия предпринимались, можно узнать в нашем материале.
Как получить бесплатно целый участок
У россиян есть возможность бесплатно получить участок, чтобы построить там дом, открыть ферму или организовать бизнес. На землю от государства могут рассчитывать льготные категории граждан. Среди них:
многодетные семьи;
вoeннocлyжaщие и cлyжaщие пo кoнтpaктy;
ветераны боевых действий;
инвалиды I и II групп и семьи с детьми с инвалидностью;
Герои СССР и РФ, кавалеры ордена Славы, Герои Труда;
пострадавшие от ЧС.
Для получения бесплатного участка можно также переехать в другой регион. По программам дальневосточного и арктического гектаров выдается территория для жилья, сельского хозяйства, предпринимательства и развития туризма.
Можно пойти и более рискованным путем и начать осваивать бесхозный участок. В таком случае после 18 лет облагораживания земли по суду территорию можно оформить в свою собственность. Но если за эти годы объявится законный владелец участка, то он имеет право обвинить вас в самозахвате, что еще и обернется штрафами.
Об этих и других способах получения земли бесплатно рассказали в нашем материале. Там же можно узнать об условиях подробнее.
В Москве произошел снежный апокалипсис
Москву и область завалило снегом. Причина непогоды — балканский циклон «Фрэнсис». Он оказался сильнее, чем предполагали синоптики. По прогнозу, метель и буран не утихнут до завтрашнего дня.
Множество рейсов на прилет и вылет задержали в московских аэропортах во время мощной метели 9 января. Некоторые самолеты пришлось уводить на запасные аэродромы.
Из-за мощного снегопада движение на некоторых участках МКАД полностью парализовано. Непогода добралась и до Минска. За лопату взялся даже президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем. Они вышли ликвидировать последствия обрушившегося на республику снегопада. Подробнее о снежном коллапсе MSK1.RU рассказывает в онлайн-репортаже.
У части россиян появился дополнительный отпуск
В России вступил в силу закон о дополнительном оплачиваемом отпуске для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, имеющих статус ветеранов боевых действий. Документ подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря.
Согласно новым нормам, прокуроры, сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, уголовно-исполнительной системы и службы судебных приставов из числа ветеранов боевых действий получили право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней с сохранением денежного содержания.
Также они могут пойти в отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней. Однако воспользоваться можно будет только одним из вариантов — по собственному выбору.
Передача ключей от квартиры Долиной сорвалась
Процедура передачи квартиры в московских Хамовниках от певицы Ларисы Долиной новой хозяйке Полине Лурье пока не состоялась. Об этом 9 января «Фонтанке» сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
Она рассказала, что Лариса Долина лично не явилась на встречу, а ее представитель не обладал полномочиями подписывать акт приема-передачи, а также передавать квартиру и ключи. Процедура должна пройти идеально, чтобы в будущем не было проблем. По предварительной информации, певица находится в отъезде.
Во Франции подали резолюцию о выходе страны из НАТО
Вице-президент Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гетте подала резолюцию о выходе Франции из состава НАТО. Об этом она сообщила в социальной сети X.
«Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО», — написала вице-спикер.
Гетте также раскритиковала действия США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, планы страны по присоединению Гренландии и поддержку Израиля.