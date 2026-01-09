НАТО разваливается? О желании покинуть альянс заявила первая страна. Новости 9 января

Политика США заставила задуматься о необходимости совместного альянса Источник: John Thys / Agence France-Presse / Getty Images

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 января.

Детей станет сложнее вывезти за границу

Для выезда за рубеж всем несовершеннолетним гражданам России будет необходим собственный загранпаспорт. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Изменения начнут действовать уже 20 января. Родителям, планирующим поездки с детьми, стоит заранее позаботиться о получении документа. Для этого понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт родителя;

фотография ребенка;

заявление установленной формы.

О причинах нововведений и сроках изготовления документов можете почитать в отдельном материале.

Штрафы за навязывание ненужных услуг выросли в разы

Штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг за отдельную плату увеличены в разы. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на защиту потребителей, вступили в силу 9 января.

Прямой законодательный запрет на такие действия был установлен еще в апреле 2025 года. Теперь за его нарушение введена серьезная финансовая ответственность. Размер штрафов составляет:

для должностных лиц — до 150 тысяч рублей (ранее 2–4 тысячи рублей);

для юридических лиц — до 500 тысяч рублей (ранее 20–40 тысяч рублей).

Чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг, пояснил Володин. Однако ответственность усилили для операторов связи и банков.

«Банк России теперь вправе в подобном случае взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 % размера ее капитала, но не менее 1 миллиона рублей», — отметил Володин.

Трамп освободил двух россиян с захваченного танкера Marinera

Президент США Дональд Трамп освободил двух граждан РФ из состава экипажа танкера Marinera, ранее задержанного американскими военными в Северной Атлантике. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на родину», — сказала Захарова.

США захватили нефтяной танкер Marinera, идущий под российским флагом, в Северной Атлантике 7 января. Подробнее об инциденте читайте по ссылке.

Трамп готовит новую военную операцию

Президент США Дональд Трамп объявил о планах начать наносить наземные удары по наркокартелям в Мексике, заявив, что эти группировки фактически контролируют страну. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше», — сказал Трамп.

При этом он не назвал конкретных сроков начала таких операций.

«Картели контролируют Мексику. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной», — добавил Трамп.

Администрация президента США ведет многомесячную кампанию против наркотрафика в регионе. О том, какие действия предпринимались, можно узнать в нашем материале.

Как получить бесплатно целый участок

У россиян есть возможность бесплатно получить участок, чтобы построить там дом, открыть ферму или организовать бизнес. На землю от государства могут рассчитывать льготные категории граждан. Среди них:

многодетные семьи;

вoeннocлyжaщие и cлyжaщие пo кoнтpaктy;

ветераны боевых действий;

инвалиды I и II групп и семьи с детьми с инвалидностью;

Герои СССР и РФ, кавалеры ордена Славы, Герои Труда;

пострадавшие от ЧС.

Для получения бесплатного участка можно также переехать в другой регион. По программам дальневосточного и арктического гектаров выдается территория для жилья, сельского хозяйства, предпринимательства и развития туризма.

Можно пойти и более рискованным путем и начать осваивать бесхозный участок. В таком случае после 18 лет облагораживания земли по суду территорию можно оформить в свою собственность. Но если за эти годы объявится законный владелец участка, то он имеет право обвинить вас в самозахвате, что еще и обернется штрафами.

Об этих и других способах получения земли бесплатно рассказали в нашем материале. Там же можно узнать об условиях подробнее.

В Москве произошел снежный апокалипсис

Москву и область завалило снегом. Причина непогоды — балканский циклон «Фрэнсис». Он оказался сильнее, чем предполагали синоптики. По прогнозу, метель и буран не утихнут до завтрашнего дня.

Множество рейсов на прилет и вылет задержали в московских аэропортах во время мощной метели 9 января. Некоторые самолеты пришлось уводить на запасные аэродромы.

Из-за мощного снегопада движение на некоторых участках МКАД полностью парализовано. Непогода добралась и до Минска. За лопату взялся даже президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем. Они вышли ликвидировать последствия обрушившегося на республику снегопада. Подробнее о снежном коллапсе MSK1.RU рассказывает в онлайн-репортаже.

У части россиян появился дополнительный отпуск

В России вступил в силу закон о дополнительном оплачиваемом отпуске для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, имеющих статус ветеранов боевых действий. Документ подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря.

Согласно новым нормам, прокуроры, сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, уголовно-исполнительной системы и службы судебных приставов из числа ветеранов боевых действий получили право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней с сохранением денежного содержания.

Также они могут пойти в отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней. Однако воспользоваться можно будет только одним из вариантов — по собственному выбору.

Передача ключей от квартиры Долиной сорвалась

Процедура передачи квартиры в московских Хамовниках от певицы Ларисы Долиной новой хозяйке Полине Лурье пока не состоялась. Об этом 9 января «Фонтанке» сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Она рассказала, что Лариса Долина лично не явилась на встречу, а ее представитель не обладал полномочиями подписывать акт приема-передачи, а также передавать квартиру и ключи. Процедура должна пройти идеально, чтобы в будущем не было проблем. По предварительной информации, певица находится в отъезде.

Во Франции подали резолюцию о выходе страны из НАТО

Вице-президент Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гетте подала резолюцию о выходе Франции из состава НАТО. Об этом она сообщила в социальной сети X.

«Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО», — написала вице-спикер.