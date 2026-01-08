НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Сенат США решил запретить Трампу вести военные действия. Что он ответил

Операция в Венесуэле вызывает споры в американском правительстве

Президента Венесуэлы Трамп обвинил в «наркотерроризме»

Президента Венесуэлы Трамп обвинил в «наркотерроризме»

Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, которая требует от Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения сенаторов. В поддержку резолюции проголосовали 52 конгрессмена, против — 47.

Как сказано в документе, резолюция направлена на то, чтобы не допустить участия ВС США «в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее, если это не будет одобрено Конгрессом». Там же подчеркивается, что в США только парламент имеет право объявлять войну.

«Конгресс не объявлял войну Венесуэле или какому-либо лицу или организации в Венесуэле, а также не давал разрешения на применение военной силы на территории Венесуэлы или против нее», — цитирует резолюцию ТАСС.

Впрочем, пока практическая эффективность документа вызывает сомнения. Совместная резолюция требует одобрения обеими палатами Конгресса и президентом. Только после этого она станет законом.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что эта резолюция не соответствует конституции США. А именно — ее второй статье, где перечислены полномочия президента.

«Это голосование существенно подрывает самооборону и национальную безопасность США, а также создает помехи для президента как главнокомандующего», — возмутился Трамп.

Также Трамп добавил, что уже на следующей неделе в Сенате «состоится более важное голосование по этому вопросу». Что именно он имеет в виду, президент США не пояснил.

Ударам по Венесуэле 3 января предшествовали заявления Трампа о намерении усилить военную кампанию против наркокартелей в Латинской Америке. В ноябре он предупредил, что «не в восторге от людей, управляющих Венесуэлой», и допустил удары по республике, а также по Колумбии и Мексике.

После того как США провели спецоперацию по захвату Мадуро, глава Белого дома анонсировал, что у него появились планы как минимум еще на пять стран и он намерен навести там порядок.

Реакция мира разделилась по поводу этой ситуации. Президенты многих стран высказались против жестких мер США, но некоторые поддержали американского лидера. Обо всех заявлениях читайте по ссылке.

Прочитайте также про кризис из-за Гренландии. Мы разбирались, как притязания США на остров раскалывают НАТО и ставят под вопрос арктический суверенитет.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
