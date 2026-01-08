Сенат США решил запретить Трампу вести военные действия. Что он ответил

Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, которая требует от Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения сенаторов. В поддержку резолюции проголосовали 52 конгрессмена, против — 47.
Как сказано в документе, резолюция направлена на то, чтобы не допустить участия ВС США «в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее, если это не будет одобрено Конгрессом». Там же подчеркивается, что в США только парламент имеет право объявлять войну.
«Конгресс не объявлял войну Венесуэле или какому-либо лицу или организации в Венесуэле, а также не давал разрешения на применение военной силы на территории Венесуэлы или против нее», — цитирует резолюцию ТАСС.
Впрочем, пока практическая эффективность документа вызывает сомнения. Совместная резолюция требует одобрения обеими палатами Конгресса и президентом. Только после этого она станет законом.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что эта резолюция не соответствует конституции США. А именно — ее второй статье, где перечислены полномочия президента.
«Это голосование существенно подрывает самооборону и национальную безопасность США, а также создает помехи для президента как главнокомандующего», — возмутился Трамп.
Также Трамп добавил, что уже на следующей неделе в Сенате «состоится более важное голосование по этому вопросу». Что именно он имеет в виду, президент США не пояснил.
Ударам по Венесуэле 3 января предшествовали заявления Трампа о намерении усилить военную кампанию против наркокартелей в Латинской Америке. В ноябре он предупредил, что «не в восторге от людей, управляющих Венесуэлой», и допустил удары по республике, а также по Колумбии и Мексике.
После того как США провели спецоперацию по захвату Мадуро, глава Белого дома анонсировал, что у него появились планы как минимум еще на пять стран и он намерен навести там порядок.
Реакция мира разделилась по поводу этой ситуации. Президенты многих стран высказались против жестких мер США, но некоторые поддержали американского лидера. Обо всех заявлениях читайте по ссылке.
