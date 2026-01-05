В США прошло первое судебное заседание над президентом Венесуэлы Мадуро — в чём его обвиняют

В Нью-Йорке 5 января состоялся суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как сообщает Fox News, главу государства привели в зал заседания без наручников. Власти США называют его наркопреступником, против которого годы назад были выдвинуты обвинения.
Во время судебного процесса Мадуро заявил о своей невиновности. Также он добавил, что продолжает являться президентом Венесуэлы. Президент сообщил, что не видел ранее обвинительного заключения и не знает своих прав.
О своей невиновности заявила и жена Мадуро Силия Флорес. По ее словам, она получила травмы во время похищения, у нее ушиб рёбер.
В ходе судебного заседания адвокат Мадуро заявил, что пока не добивается освобождения под залог своего подзащитного. Однако позднее защита заявит такое ходатайство. В итоге суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу Мадуро на 17 марта.
Напомним, в столице Венесуэлы Каракасе рано утром в субботу, 3 января, прогремела серия взрывов. Удары по стране нанесли США по личному распоряжению Дональда Трампа. Во время спецоперации американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, их вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что, пока власть не передадут безопасно, управлять страной будут США.
Позже Верховный суд Венесуэлы постановил, что вице-президент страны Дельси Родригес будет временно исполнять обязанности президента в связи с похищением главы государства Николаса Мадуро.
Ударам по Венесуэле 3 января предшествовали заявления Трампа о намерении усилить военную кампанию против наркокартелей в Латинской Америке. В ноябре он предупредил, что «не в восторге от людей, управляющих Венесуэлой», и допустил удары по этой стране, а также по Колумбии и Мексике. В начале декабря американский лидер распорядился ввести блокаду всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Американские вооруженные силы получили приказ сосредоточиться на обеспечении соблюдения «карантина» венесуэльской нефти в течение следующих двух месяцев. СМИ писали, что с помощью экономического давления Белый дом пытается добиться ухода президента Мадуро со своего поста.
Реакция мира разделилась по поводу этой ситуации. Президенты многих стран высказались против жестких мер США, но некоторые поддержали американского лидера. Обо всех заявлениях читайте по ссылке.