В США прошло первое судебное заседание над президентом Венесуэлы Мадуро — в чём его обвиняют

Мадуро вместе с женой вывезли в Нью-Йорк Источник: ZUMAPRESS.com

В Нью-Йорке 5 января состоялся суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как сообщает Fox News, главу государства привели в зал заседания без наручников. Власти США называют его наркопреступником, против которого годы назад были выдвинуты обвинения.

Во время судебного процесса Мадуро заявил о своей невиновности. Также он добавил, что продолжает являться президентом Венесуэлы. Президент сообщил, что не видел ранее обвинительного заключения и не знает своих прав.

О своей невиновности заявила и жена Мадуро Силия Флорес. По ее словам, она получила травмы во время похищения, у нее ушиб рёбер.

В ходе судебного заседания адвокат Мадуро заявил, что пока не добивается освобождения под залог своего подзащитного. Однако позднее защита заявит такое ходатайство. В итоге суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу Мадуро на 17 марта.

Напомним, в столице Венесуэлы Каракасе рано утром в субботу, 3 января, прогремела серия взрывов. Удары по стране нанесли США по личному распоряжению Дональда Трампа. Во время спецоперации американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, их вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что, пока власть не передадут безопасно, управлять страной будут США.

Позже Верховный суд Венесуэлы постановил, что вице-президент страны Дельси Родригес будет временно исполнять обязанности президента в связи с похищением главы государства Николаса Мадуро.

Ударам по Венесуэле 3 января предшествовали заявления Трампа о намерении усилить военную кампанию против наркокартелей в Латинской Америке. В ноябре он предупредил, что «не в восторге от людей, управляющих Венесуэлой», и допустил удары по этой стране, а также по Колумбии и Мексике. В начале декабря американский лидер распорядился ввести блокаду всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Американские вооруженные силы получили приказ сосредоточиться на обеспечении соблюдения «карантина» венесуэльской нефти в течение следующих двух месяцев. СМИ писали, что с помощью экономического давления Белый дом пытается добиться ухода президента Мадуро со своего поста.