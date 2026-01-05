НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Останавливал войны, чтобы начать новые? Трамп после захвата президента Венесуэлы нацелился как минимум на пять стран

Он заявил, что у него на них большие планы

Трамп отметил, что США просто хотят помочь людям | Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Трамп отметил, что США просто хотят помочь людям

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images

После того, как США провели спецоперацию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал, что у него появились планы, как минимум еще на пять стран и он намерен навести там порядок. Рассказываем, что об этом известно.

Куба станет следующей

Во время своей пресс-конференции 3 января Трамп заявил, что Куба «станет темой для обсуждения» после спецоперации в Венесуэле. Американский лидер посоветовал президенту Колумбии Густаво Петро быть осторожнее.

«Куба готова пасть. Она выглядит так, что готова пасть», — сказал Трамп во время общения с представителями СМИ.

Но при этом глава Белого дома усомнился в необходимости предпринимать активные действия в отношении острова. Он уточнил, что США просто хотят помочь людям.

Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио считает, что у государства нет экономики и остров «находится в упадке».

«Куба — это катастрофа, ею управляют некомпетентные престарелые люди», — пояснил он.

Мексике тоже стоит приготовиться

Однако Куба не единственная страна, которой стоит переживать. Американский лидер заявил, что также может обратить внимание и на Мексику. Он считает, что страной, как и Венесуэлой, управляют картели.

«Президент Мексики хорошая женщина, но она не управляет страной. Мексикой управляют картели», — заявил Трамп в эфире Fox News.

Также глава Белого дома подчеркнул, что с государством тоже придется что-то делать. Однако пока не раскрыл свои дальнейшие действия.

Угрозы в адрес Колумбии

Побеспокоиться стоит и главе Колумбии Густаво Петро. Об этом Трамп заявил напрямую и привел в пример ситуацию с Мадуро. Слова американского лидера прозвучали в ходе пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, Петро занимается производством кокаина для поставок в США. Поэтому колумбийскому лидеру стоит проявлять осмотрительность.

«У него [Густаво Петро] есть кокаиновые фабрики. У него есть заводы, где он производит кокаин», — сказал президент во время общения с представителями СМИ.

Однако колумбийский лидер один из немногих, кто решил ответить на угрозы Трампа. В стране заявили, что осуждают агрессию США и призывают к сопротивлению.

Кроме того, Петро подчеркнул, что не волнуется по поводу последствий захвата венесуэльского коллеги Николаса Мадуро и «тесных связей с ним».

«Я совсем не волнуюсь. Мне нечего скрывать, в отличие от других. Именно я посвятил десять лет расследованию и публичному разоблачению связей между влиятельными политиками и вооруженными наркоторговцами», — сказал Петро в разговоре с El Tiempo.

Штаты нуждаются в Гренландии

Четвертым государством, на которое американский лидер нацелил свой взор, стала Гренландия. Трамп заявил, что эта страна очень нужна США.

«Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно необходима», — сказал глава Белого дома в интервью The Atlantic.

Он добавил, что Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями и нужна Вашингтону «для обороны».

После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала американского лидера прекратить свои угрозы в адрес захвата Гренландии. Она считает, что США не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Датского королевства.

Фредериксен подчеркнула, что Гренландия как часть Дании является частью НАТО и на нее распространяются гарантии безопасности североатлантического альянса. Также она напомнила, что между Данией и США действует оборонное соглашение, которое предоставляет Вашингтону широкий доступ к Гренландии.

Еще премьер Дании заявила, что «королевство инвестировало значительные средства в обеспечение безопасности в Арктике».

«Поэтому я бы настоятельно призвала США положить конец угрозам в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и народа, которые очень четко заявили, что они не продаются», — заявила Фредериксен в своем обращении, опубликованном на ее официальном сайте.

В поддержку Гренландии выступил посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб.

«Никто не может решать за Гренландию и Данию, кроме самих Гренландии и Дании. Наш северный друг Дания (…) может рассчитывать на нашу полную поддержку», — написал Стубб в соцсети X.

Иран ждет жесткий ответ

США очень внимательно следят за ситуацией с протестами в Иране, которые начались еще в конце декабря 2025 года. Трамп пообещал дать жесткий ответ, если во время беспорядков будут жертвы.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года, когда владельцы магазинов в Тегеране вышли на улицы из-за резкого падения курса риала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Это событие усугубило и без того сложные экономические условия, вызванные высокой инфляцией и ростом стоимости жизни.

«Мы следим за этим очень внимательно. Если они (власти — ред.) начнут убивать людей, … я думаю, их ждет очень сильный удар со стороны Соединенных Штатов», — сказал он журналистам.

Однако в ответ на заявление главы Белого дома Иран пригрозил ударами по американским базам на Ближнем Востоке.

«Неуважаемому президенту США следует знать, что все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны», — заявил спикер парламента ИРИ Галибаф в соцсети X.

Что будет с Венесуэлой

После того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в Вашингтоне отметили, что контролируют будущее страны. Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что теперь условия управления страной устанавливают Штаты.

«Президент [Дональд] Трамп устанавливает условия, и в конечном итоге он решит, какими будут дальнейшие шаги… Мы будем контролировать то, что произойдет дальше», — сказал Хегсет в эфире CBS.

Сейчас Венесуэлой временно управляет вице-президент страны Дельси Родригес. Такое решение принял Верховный суд страны, основываясь на конституции. Подробнее о том, что известно о новом лидере, мы писали здесь.

Напомним, что США обвинили Мадуро и его жену в «наркотерроризме» против американцев. После захвата президента Венесуэлы власти США доставили политика и его жену в центр содержания под стражей в Нью-Йорке, пишет CNN. Там Мадуро предстанет перед судом.

Масштабной воздушной атаке столица Венесуэлы Каракас подверглась в ночь на 3 января. Подробнее о том, что происходило после этого и как на операцию отреагировали в мире, рассказали в этом материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
