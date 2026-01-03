На улицах бронетехника, страну обезглавили: что происходит в Венесуэле после атаки США

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ночь на субботу, 3 января 2026 года, стала поворотным моментом для Венесуэлы. Столица страны Каракас подверглась масштабной атаке с воздуха, а президент США Дональд Трамп заявил о захвате и вывозе из страны венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Расскажем всё, что известно к этому часу. 

Взрывы в Каракасе

Операция началась глубокой ночью. Около 02:00 по местному времени (09:00 мск) в Каракасе раздались как минимум семь мощных взрывов. Очевидцы сообщали о звуках низко летящих самолетов и видели в небе не менее девяти вертолетов, предположительно, американских CH-47 «Чинук». Взрывы прогремели не только в столице, но и в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Источник:

соцсети

Удары были точечными и пришлись на ключевые военные и правительственные объекты. Среди целей, согласно предварительным данным, — дворец Национальной ассамблеи (парламент), крупный военный комплекс «Форт-Тиуна», где находятся Министерство обороны и высшее командование, авиабаза «Ла-Карлота», президентский дворец «Мирафлорес», а также главный морской порт страны Ла-Гуайра.

В результате атак южные районы Каракаса, прилегающие к военным базам, остались без электроснабжения. Есть погибшие и пострадавшие, их число неизвестно, сообщает The New York Times со ссылкой на венесуэльских чиновников.

Заявление Трампа

Через несколько часов после начала атак президент США Дональд Трамп выступил с официальным заявлением в социальной сети Truth Social. Он подтвердил, что США провели «крупномасштабную операцию» против Венесуэлы, а ее лидера Николаса Мадуро вместе с супругой вывезли.

«США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы: президент Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны», — написал Трамп в Truth Social.

Он добавил, что операция проводилась совместно с американскими правоохранительными органами, а подробности будут раскрыты на пресс-конференции в его резиденции «Мар-а-Лаго» во Флориде.

Затем заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «наконец-то предстанет перед судом за свои преступления».

Ранее, вечером 2 января, Трамп провел совещание по национальной безопасности, а приказ на нанесение ударов, по данным CBS News, отдал лично он. В своем заявлении американский президент также обвинил правительство Мадуро в связях с наркокартелями, что, по-видимому, стало одной из публичных причин для операции.

Реакция Венесуэлы

Официальные власти Венесуэлы немедленно отреагировали на произошедшее. Правительство страны в экстренном заявлении назвало случившееся «серьезной и масштабной военной агрессией» со стороны США. Президент Мадуро, чье местонахождение до заявления Трампа было неизвестно, успел подписать указ о введении в стране режима чрезвычайного положения.

В заявлении МИД Венесуэлы подчеркивается, что целью атаки является «захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности нефти», и это попытка «силой сломить политическую независимость страны». Власти призвали политические и социальные силы к мобилизации и заявили о готовности использовать все меры для защиты суверенитета.

Международный резонанс

Первым из мировых лидеров на ситуацию отреагировал президент Колумбии Густаво Петро. Он заявил, что США обстреляли не менее 11 объектов в Венесуэле, и призвал Организацию американских государств и ООН провести срочные заседания.

Резкое осуждение прозвучало со стороны Кубы. Президент Мигель Диас-Канель назвал произошедшее «государственным терроризмом» и потребовал реакции международного сообщества. Поддержку Мадуро также выразил главный советник президента Турции. 

МИД РФ назвал атаку США на Венесуэлу актом «вооруженной агрессии». В ведомстве выразили «глубокую озабоченность и осуждение» произошедшего.

«Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости», — говорится в сообщении.

Власти Германии с большой тревогой следят за поступающей из Венесуэлы информацией. Ситуация пока неясная, заявили ТАСС в МИД ФРГ. Сегодня проходит заседание кризисного штаба правительства.

Почему всё началось 

Нынешняя операция стала кульминацией месяцев растущего напряжения. Еще в ноябре 2025 года США начали масштабное военное развертывание в Карибском море, направив к берегам Венесуэлы авианосную ударную группу.

Параллельно Вашингтон внес венесуэльский «Картель солнц» в список террористических организаций, публично обвинив в руководстве им самого Николаса Мадуро и его окружение. В последующие недели США объявили о полном закрытии воздушного пространства Венесуэлы, ввели морскую нефтяную блокаду и задерживали танкеры, связанные с поставками венесуэльской нефти.

При этом буквально накануне атаки, 2 января, Мадуро в интервью заявлял о желании сотрудничать с США и называл американский народ «братским».

Что происходит сейчас

Ситуация в Каракасе остается напряженной. На улицах, в том числе у президентского дворца, замечена бронетехника. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило все коммерческие полеты в воздушном пространстве Венесуэлы. Официальные представители правительства Мадуро не появлялись на публике с момента начала атак.

Источник:

Baza / Telegram

Мир ожидает подробной пресс-конференции Дональда Трампа, которая должна пройти сегодня. От ее итогов будет зависеть дальнейшее развитие событий, способное кардинально изменить не только будущее Венесуэлы, но и всю геополитическую картину в Западном полушарии.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
