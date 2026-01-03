НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика Президента Венесуэлы захватили и вывезли из страны

Президента Венесуэлы захватили и вывезли из страны

Трамп сделал заявление после атаки на Каракас

375
Мадуро уже не в Венесуэле | Источник: Ton Molina / IMAGO / Global Look PressМадуро уже не в Венесуэле | Источник: Ton Molina / IMAGO / Global Look Press

Мадуро уже не в Венесуэле

Источник:

Ton Molina / IMAGO / Global Look Press

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Об этом сообщил в Truth Social лидер США Дональд Трамп.

«США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы: президент Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже. Сегодня в 11 часов утра в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция», — заявил Дональд Трамп.

По его словам, Штаты нанесли успешные удары по Венесуэле. Операцию проводили совместно с правоохранительными органами США. Всеми подробностями Трамп пообещал поделиться в 19 (мск) во время пресс-конференции.

В столице Венесуэлы Каракасе рано утром в субботу прогремела серия взрывов. Из-за этого произошли отключения электроэнергии, перебои с интернетом.

В стране объявлено чрезвычайное положение в связи с атакой. В МИД страны сообщили, что Венесуэла решительно осуждает «вопиющую военную агрессию», за которой стоят США.

Российское посольство в Каракасе не пострадало. Организованных туристов в Венесуэле сейчас нет.

Дональд Трамп обвинял венесуэльское правительство в связях с наркокартелями. Он уже допускал возможность проведения на территории страны наземной операции в конце декабря.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Николас Мадуро Дональд Трамп Атака
