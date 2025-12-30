НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика Переговоры России и Украины Россия делает резкий шаг назад в мирных переговорах — всё из-за атаки на резиденцию Путина

Приводим заявление Дмитрия Пескова

370
В переговорном процессе произошел откат назад | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаВ переговорном процессе произошел откат назад | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В переговорном процессе произошел откат назад

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака на резиденцию Владимира Путина была террористическим актом, целью которого является срыв мирных переговоров. В связи с этим Россия намерена ужесточить свою позицию в диалоге по урегулированию ситуации на Украине. В этом материале мы собрали ключевые заявления Кремля.

Цель атаки и последствия для дипломатии

Атака БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области расценивается как «террористический акт», прямой задачей которого назван срыв возможных переговоров, заявил Песков.

Эти действия привели к тому, что Москва решила ужесточить свою переговорную позицию по мирному плану. При этом, несмотря на инцидент, доверительный характер диалога между президентами России и США сохраняется, контакты продолжаются, заявил Песков.

«Россия не выходит из переговорного процесса. Россия будет продолжать переговорный процесс и диалог прежде всего с американцами», — отметил пресс-секретарь.

Официальный представитель Кремля затруднился оценить, насколько сильно данный инцидент отбросил назад переговорный процесс, однако подчеркнул его деструктивную роль.

Безопасность президента

Песков отказался комментировать вопрос о том, находился ли Владимир Путин в резиденции в момент атаки, сославшись на соображения безопасности.

«Эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», — заявил Песков.

Реакция Киева и Запада

В Кремле обратили внимание на попытки Владимира Зеленского отрицать факт атаки. Там также отметили, что ряд западных СМИ, по мнению Москвы, «подыгрывают киевскому режиму», распространяя нарратив о том, что инцидента не было. Такие заявления были охарактеризованы как «безумные».

«Мы видим, что сам Зеленский пытается это отрицать и многие западные СМИ подыгрывают киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было. Это безумные утверждения», — сказал Песков.

В ночь на 29 декабря почти 100 украинских беспилотников пытались атаковать госрезиденцию президента России Владимира Путина, которая находится в Новгородской области. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, средства ПВО уничтожили 91 беспилотник.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры Песков Путин и Трамп Владимир Зеленский БПЛА
Гость
34 минуты
Сказки
Гость
28 минут
Ну да ну да, как же иначе
Гость
