Россия делает резкий шаг назад в мирных переговорах — всё из-за атаки на резиденцию Путина

В переговорном процессе произошел откат назад Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака на резиденцию Владимира Путина была террористическим актом, целью которого является срыв мирных переговоров. В связи с этим Россия намерена ужесточить свою позицию в диалоге по урегулированию ситуации на Украине. В этом материале мы собрали ключевые заявления Кремля.

Цель атаки и последствия для дипломатии

Атака БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области расценивается как «террористический акт», прямой задачей которого назван срыв возможных переговоров, заявил Песков.

Эти действия привели к тому, что Москва решила ужесточить свою переговорную позицию по мирному плану . При этом, несмотря на инцидент, доверительный характер диалога между президентами России и США сохраняется, контакты продолжаются, заявил Песков.

«Россия не выходит из переговорного процесса. Россия будет продолжать переговорный процесс и диалог прежде всего с американцами», — отметил пресс-секретарь.

Официальный представитель Кремля затруднился оценить, насколько сильно данный инцидент отбросил назад переговорный процесс, однако подчеркнул его деструктивную роль.

Безопасность президента

Песков отказался комментировать вопрос о том, находился ли Владимир Путин в резиденции в момент атаки, сославшись на соображения безопасности.

«Эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», — заявил Песков.

Реакция Киева и Запада

В Кремле обратили внимание на попытки Владимира Зеленского отрицать факт атаки. Там также отметили, что ряд западных СМИ, по мнению Москвы, «подыгрывают киевскому режиму», распространяя нарратив о том, что инцидента не было. Такие заявления были охарактеризованы как «безумные».

«Мы видим, что сам Зеленский пытается это отрицать и многие западные СМИ подыгрывают киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было. Это безумные утверждения», — сказал Песков.