Россия делает резкий шаг назад в мирных переговорах — всё из-за атаки на резиденцию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака на резиденцию Владимира Путина была террористическим актом, целью которого является срыв мирных переговоров. В связи с этим Россия намерена ужесточить свою позицию в диалоге по урегулированию ситуации на Украине. В этом материале мы собрали ключевые заявления Кремля.
Цель атаки и последствия для дипломатии
Атака БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области расценивается как «террористический акт», прямой задачей которого назван срыв возможных переговоров, заявил Песков.
Эти действия привели к тому, что Москва решила ужесточить свою переговорную позицию по мирному плану. При этом, несмотря на инцидент, доверительный характер диалога между президентами России и США сохраняется, контакты продолжаются, заявил Песков.
«Россия не выходит из переговорного процесса. Россия будет продолжать переговорный процесс и диалог прежде всего с американцами», — отметил пресс-секретарь.
Официальный представитель Кремля затруднился оценить, насколько сильно данный инцидент отбросил назад переговорный процесс, однако подчеркнул его деструктивную роль.
Безопасность президента
Песков отказался комментировать вопрос о том, находился ли Владимир Путин в резиденции в момент атаки, сославшись на соображения безопасности.
«Эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», — заявил Песков.
Реакция Киева и Запада
В Кремле обратили внимание на попытки Владимира Зеленского отрицать факт атаки. Там также отметили, что ряд западных СМИ, по мнению Москвы, «подыгрывают киевскому режиму», распространяя нарратив о том, что инцидента не было. Такие заявления были охарактеризованы как «безумные».
«Мы видим, что сам Зеленский пытается это отрицать и многие западные СМИ подыгрывают киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было. Это безумные утверждения», — сказал Песков.
В ночь на 29 декабря почти 100 украинских беспилотников пытались атаковать госрезиденцию президента России Владимира Путина, которая находится в Новгородской области. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, средства ПВО уничтожили 91 беспилотник.