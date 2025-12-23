США заявили, что в переговорах по Украине настал «прорыв». В России этого не поняли

Новости прокомментировал Дмитрий Песков Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в переговорах по Украине случился «прорыв». В России не поняли, что он имел в виду.

Заявление Джей Ди Вэнса прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Он сказал, что ему неизвестно, что Вэнс имел в виду. Также он подчеркнул, что урегулированием украинского конфликта вряд ли стоит заниматься в публичном режиме.

«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения», — сказал Песков «России 1».

Вэнс заявил, что «прорыва» удалось добиться благодаря консультациям России и США, которые прошли в Майами. Переговоры состоялись 20 и 21 декабря. Россию на них представлял Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России. Со стороны США выступал специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.