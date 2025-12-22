НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика Переговоры России и США В Майами состоялись переговоры России и США: к чему пришли страны

В Майами состоялись переговоры России и США: к чему пришли страны

Следующую встречу могут организовать в Москве

423
Переговоры прошли положительно | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаПереговоры прошли положительно | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Переговоры прошли положительно

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в соцсетях изложил ключевые задачи в рамках украинского урегулирования. По его словам, общими целями являются полное прекращение боевых действий, предоставление Украине гарантий безопасности и создание условий для восстановления страны.

Эти принципы были озвучены после недавней встречи представителей России и США в Майами. Переговоры прошли в частном порядке, на них присутствовали спецпосланник России Кирилл Дмитриев, американский дипломат Стивен Уиткофф и бывший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Обе стороны остались довольны беседой: российская делегация назвала ее конструктивной, американская — продуктивной.

Особый акцент в заявлении Уиткоффа сделан на гарантиях безопасности для Украины. Этот вопрос становится центральным в дипломатических дискуссиях. Ранее, 15 декабря, его уже обсуждали представители Киева и Вашингтона в Берлине. По некоторым данным, США рассматривают возможность дать Украине гарантии, похожие на те, что действуют в НАТО — когда нападение на одного союзника считается нападением на всех.

После встречи в Майами Кирилл Дмитриев намекнул, где могут пройти следующие переговоры. Он опубликовал в своем Telegram-канале фото в футболке с надписью «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва». Это можно расценить как сигнал, что новый раунд диалога, возможно, состоится в российской столице.

Ранее о ходе переговоров высказывался Владимир Путин. В ходе ежегодной прямой линии он заявил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование ситуации и готова к диалогу.

«Мы практически согласились с предложением Трампа, поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, совершенно некорректно», — заявил президент.

Он отметил, что сейчас слово за Украиной и европейскими странами.

«Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов», — сказал Путин.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
