Путин ответил на вопрос про поворотный момент на СВО

Путин заявил, что ВС РФ до конца года добьются успехов на линии боевого соприкосновения Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня президент России Владимир Путин подводит итоги 2025 года. Мероприятие уже в третий раз объединяют в два формата: прямую линию и большую пресс-конференцию. Президент отвечает на вопросы жителей и журналистов. Прямая линия началась с вопросов о спецоперации на Украине, президент рассказал об успехах ВС РФ и прокомментировал ход СВО.

«До конца текущего года мы будем свидетелями успехов вооруженных сил на линии боевого соприкосновения», — ответил Путин.

По словам президента, сейчас ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери. В Запорожской области ВС РФ освобождают один населенный пункт за другим, половина Гуляйполя под контролем.

«Под Купянском в окружении 3,5 тысячи военных ВСУ, шансов у них практически нет», — заявил президент.

Путин отметил, что Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время, движение продолжится к Славянску. Еще президент подчеркнул, что Россия стремится к мирному завершению конфликта.

За несколько дней до итогов года президент России на заседании коллегии Минобороны подвел другие итоги. Он заявил, что задача создания и расширения буферной зоны безопасности на Украине будет последовательно решаться, а целей спецоперации достигнут любым путем.

Тогда Путин уточнил, что ядерные силы России будут играть основную роль в сдерживании и сохранении баланса сил в мире, а 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО.