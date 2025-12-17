«Тратить деньги на гулянки кощунственно». В России снова хотят запретить новогодние корпоративы

Посидеть скромно, но со вкусом, никто не запретит Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Запрещать или нет новогодние корпоративы? С 2022 года каждые праздники эта дискуссия обостряется снова и снова — и никаких запретов потом не следует. Хотя все госкомпании и сами добровольно отказались от корпоративов. Пожалуй, единственное, на что сейчас в Новый год тратятся деньги из бюджетов, — это украшения городов. Никаких концертов на городских площадях, фейерверков и шумных застолий в министерствах и ведомствах, даже региональных.

Редакция MSK1.RU нашла среди депутатов Госдумы сколь категоричных противников, столь и горячих сторонников новогодних корпоративов. И узнала их аргументы — ну а уж читатели сами пускай делают выбор, кто прав.

«Корпоративы глубоко чужды нашему национальному характеру»

Категорически против празднования новогодних корпоративов высказался депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков.

«Я считаю, что тратить деньги в период СВО на гулянки в принципе кощунственно. Кроме того, в принципе это практика корпоративов глубоко чужда нашему национальному характеру. Я бы все увеселительные мероприятия до конца СВО запретил, за исключением детских утренников», — заявил Новичков.

Одним из ключевых аргументов Новичкова является финансовая составляющая. Он подчеркивает неприемлемость «выбрасывания денег» на развлечения в условиях, когда «у нас денег не хватает на фронт».

Депутат, однако, признает, что законодательное закрепление такого запрета может быть проблематичным.

— Этого нельзя делать на законодательном уровне, это можно сделать на административном уровне, — говорит Новичков.

В качестве примера он привел уже действующие запреты на фейерверки в некоторых субъектах федерации.

«Даже в Великую Отечественную бойцы прямо на фронте отмечали Новый год»

Депутат Госдумы, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с журналистом MSK1.RU выступила против запретов на новогодние корпоративы. По словам депутата, окончательное решение должно оставаться за руководством компаний и самими коллективами.

Бессараб назвала любые попытки вводить официальные запреты на корпоративы «избыточными мерами».

«Ну, вы знаете, на мой взгляд, это всё избыточные меры будут. Люди сами должны знать, когда, с кем, что праздновать, праздновать ли вообще», — заявила парламентарий.

Депутат отметила, что тенденция к отказу от пышных празднеств уже существует с 2022 года и носит добровольный характер. По ее словам, с начала СВО многие организации и так пересмотрели свои подходы к расходам: «Я хочу отметить, что действительно со времен начала специальной военной операции практически все компании, особенно крупные, прекратили праздновать корпоративы. Освободившиеся средства направили на помощь бойцам СВО, на поддержку их семей, на помощь своим работающим».

Бессараб привела примеры крупных игроков рынка, которые уже давно отказались от традиционных застолий: «„Газпром“ уже давно не проводит корпоративы. По-моему, „Сбер“ выбрал совершенно другие формы празднования. Поздравляют своих клиентов, поздравляют своих работников, отправляют ребятам гуманитарную помощь».

Депутат особо подчеркнула разницу между частным и государственным сектором. По ее мнению, если речь идет о частных средствах, государство не должно вмешиваться в принятие решений коллективами.

«Если люди просто соберутся, кто-то принесет из дома нарезанные салаты и на рабочих местах после окончания рабочего дня немного отметит, я в этом не вижу ничего плохого», — считает Бессараб.

Она также заявила, что практика использования бюджетных денег на подобные мероприятия давно прекращена: «Если не использованы государственные деньги, а на корпоративы уже давным-давно никто не использует государственные бюджетные деньги. Если люди скидываются и принимают такое решение, почему их должны останавливать? Кто их должен останавливать?!»

Народная избранница также выступила против идеи полного отказа от новогодней атмосферы, ссылаясь на опыт прошлых лет. Она привела в пример период начала 2023 года, когда звучали предложения о запрете детских елок и украшения городов.

«Помните, у нас предлагали запретить и детские елки, и не украшать города к Новому году. Но на самом деле, смотрите, какая Москва красавица! Ведь игрушки не меняются с 2022 года, просто к ним относятся с большой бережливостью. Было бы, согласитесь, слишком мрачно, если бы наши дети не могли пробежаться по украшенным площадям, аллеям, посмотреть, как замечательно засверкал город. Муниципалитеты между собой соревнуются, почему нет, так и должно быть. Ведь даже в Великую Отечественную войну бойцы прямо на фронте в землянках отмечали Новый год, почему нет? Жизнь продолжается и жизнь побеждает! — считает народная избранница.