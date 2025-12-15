Вашингтон не хочет идти на компромиссы по проекту своего мирного плана: как прошли переговоры США и Украины. Главное

Для переговоров представители СШа и Украины приехали в Берлин Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

В Германии прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Встреча длилась более пяти часов, а обстановка была напряженной. Странам снова не удалось прийти к компромиссу. Рассказываем, что известно о первом этапе переговоров Вашингтона и Киева в Берлине.

Где проходила встреча и кто на ней был

Для переговоров стороны приехали в Берлин. Фото с начала встречи опубликовал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что на встрече был американский генерал, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Канцлер Германии Фридрих Мерц присутствовал лишь на коротком вступительном слове и затем покинул переговоры.

Зеленский выложил фото с переговоров в Берлине Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Украинскую сторону, помимо Зеленского, представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и также начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. До встречи с представителями США украинский лидер заявил, что решил расширить переговорную группу.

«Экономический сектор представляет министр экономики [Алексей Соболев] и премьер-министр Украины [Юлия Свириденко] — они присоединились к переговорной группе. Относительно безопасности — присоединилась составляющая: представители разведок и начальник генштаба [Андрей Игнатов]», — привел слова Зеленского Telegram-канал «Мы Украина».

Однако всей переговорной группы Киева на встрече в Берлине не было.

Результаты переговоров

Американская и украинская делегации беседовали более пяти часов. Спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что на переговорах Вашингтон и Киев достигли значительного прогресса, однако к компромиссу прийти странам снова не удалось.

«Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча», — написал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в соцсети X, но деталей обсуждения не раскрыл.

Этот этап переговоров характеризуется сложностью и отсутствием соглашения, поскольку США отказались идти на уступки Киеву в рамках проекта мирного соглашения, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

В ходе встречи Зеленский предложил отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности, утверждает агентство Reuters. Также после переговоров США и Украины выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и подтвердила, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается. Взамен она призвала дать Киеву реальные гарантии безопасности.

Что происходило раньше

До этого Вашингтон и Киев виделись 30 ноября. Во время переговоров стороны обсудили территориальные вопросы, а также возможное вступление Украины в НАТО. Кроме того, делегации рассматривали возможный график проведения выборов на Украине, гипотетические варианты территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, а также будущие гарантии безопасности для Киева.

После этого спецпосланник Трампа Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Москве 3 декабря. За пять часов стороны обсудили несколько вариантов плана по урегулированию на Украине, но к компромиссу так и не пришли. Основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.

Украинский лидер, в свою очередь, назвал три самых сложных вопроса в урегулировании конфликта: территории, использование российских активов и гарантии безопасности. Также Владимир Зеленский заявил, что решил провести выборы главы государства на Украине. О необходимости этого шага в мирном урегулировании заговорил Дональд Трамп, писало издание Politico.