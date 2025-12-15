НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

0 м/c,

 751мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Итоги войны УК и застройщика
«Умные решения»
Куда сдать ртутные лампы. Репортаж
Купить жилье без обмана
В Ярославле завершился ремонт ТЮЗа
Проверьте свои знания в географии
Прогноз погоды в Ярославле на следующую неделю
Где покататься на коньках в Ярославле
Политика Переговоры России и Украины Переговоры России и США Вашингтон не хочет идти на компромиссы по проекту своего мирного плана: как прошли переговоры США и Украины. Главное

Вашингтон не хочет идти на компромиссы по проекту своего мирного плана: как прошли переговоры США и Украины. Главное

Встреча длилась более пяти часов

149
Для переговоров представители СШа и Украины приехали в Берлин | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramДля переговоров представители СШа и Украины приехали в Берлин | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Для переговоров представители СШа и Украины приехали в Берлин

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

В Германии прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Встреча длилась более пяти часов, а обстановка была напряженной. Странам снова не удалось прийти к компромиссу. Рассказываем, что известно о первом этапе переговоров Вашингтона и Киева в Берлине.

Где проходила встреча и кто на ней был

Для переговоров стороны приехали в Берлин. Фото с начала встречи опубликовал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что на встрече был американский генерал, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Канцлер Германии Фридрих Мерц присутствовал лишь на коротком вступительном слове и затем покинул переговоры.

Зеленский выложил фото с переговоров в Берлине | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramЗеленский выложил фото с переговоров в Берлине | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский выложил фото с переговоров в Берлине

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Украинскую сторону, помимо Зеленского, представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и также начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. До встречи с представителями США украинский лидер заявил, что решил расширить переговорную группу.

«Экономический сектор представляет министр экономики [Алексей Соболев] и премьер-министр Украины [Юлия Свириденко] — они присоединились к переговорной группе. Относительно безопасности — присоединилась составляющая: представители разведок и начальник генштаба [Андрей Игнатов]», — привел слова Зеленского Telegram-канал «Мы Украина».

Однако всей переговорной группы Киева на встрече в Берлине не было.

Результаты переговоров

Американская и украинская делегации беседовали более пяти часов. Спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что на переговорах Вашингтон и Киев достигли значительного прогресса, однако к компромиссу прийти странам снова не удалось.

«Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча», — написал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в соцсети X, но деталей обсуждения не раскрыл.

Этот этап переговоров характеризуется сложностью и отсутствием соглашения, поскольку США отказались идти на уступки Киеву в рамках проекта мирного соглашения, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

В ходе встречи Зеленский предложил отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности, утверждает агентство Reuters. Также после переговоров США и Украины выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и подтвердила, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается. Взамен она призвала дать Киеву реальные гарантии безопасности.

Что происходило раньше

До этого Вашингтон и Киев виделись 30 ноября. Во время переговоров стороны обсудили территориальные вопросы, а также возможное вступление Украины в НАТО. Кроме того, делегации рассматривали возможный график проведения выборов на Украине, гипотетические варианты территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, а также будущие гарантии безопасности для Киева.

После этого спецпосланник Трампа Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Москве 3 декабря. За пять часов стороны обсудили несколько вариантов плана по урегулированию на Украине, но к компромиссу так и не пришли. Основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.

Украинский лидер, в свою очередь, назвал три самых сложных вопроса в урегулировании конфликта: территории, использование российских активов и гарантии безопасности. Также Владимир Зеленский заявил, что решил провести выборы главы государства на Украине. О необходимости этого шага в мирном урегулировании заговорил Дональд Трамп, писало издание Politico.

Сам мирный план Трампа, над которым администрация США работает уже 10 месяцев, заключается в том, чтобы предложить такие условия, которые бы устроили обе стороны конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио уверен, что страны скоро договорятся, несмотря на сложности завершающей стадии переговоров по мирному урегулированию.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры по урегулированию Украина США НАТО СВО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем