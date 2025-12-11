Таиланд и Камбоджа вновь развязали войну: конфликт между странами переходит на новый уровень

400 тысяч тайцев и 127 тысяч камбоджийцев уже покинули свои жилища Источник: Reuters / Kim Hong-Ji

Конфликт между Таиландом и Камбоджей вновь обострился, тайская армия сообщила о старте совместной операции ВМС и ВВС. В результате новых стычек уже есть жертвы, в том числе среди простых граждан. Что происходит в популярной у российских туристов стране, разбираемся в материале.

Что случилось

Конфликт между странами обострился в прошлые выходные. Сейчас же он дошел до того, что королевские ВМС Таиланда с участием ВВС начали операцию под названием Trat Suppresses Foes.

В рамках этой операции боевой корабль HTMS Thepa должен круглосуточно патрулировать и наблюдать за войсками противника. Весь экипаж судна находится в состоянии полной боевой готовности, и системы вооружения способны мгновенно отреагировать на любое обострение ситуации.

В основе конфликта — давний спор двух стран вокруг храма Преах Вихеар XI века в горах Дангрек. В начале XX века французы отдали его Камбодже по согласованию двух стран, но после их ухода Таиланд оккупировал храмовый комплекс. Международный суд ООН признал храм за Камбоджей, после чего тайцы покинули территорию, но напряжение вокруг него не прошло. Оно вспыхнуло с новой силой в 2008 году, когда его внесли в список Всемирного наследия как объект Камбоджи. Это вызвало протесты в Таиланде и переросло в вооружённые столкновения в районе храма.

Вместе с этим ВВС королевства продолжают наносить авиаудары по целям в Камбодже. По информации властей, операцию будут продолжать до тех пор, пока не достигнут ее целей.

Потери и взаимные обвинения

В результате конфликта с обеих сторон есть жертвы. Таиланд уже потерял как минимум четырех военнослужащих, 68 получили ранения. В Камбодже погибли девять мирных жителей, включая ребенка, еще 46 человек пострадали.

Кроме того, свои дома пришлось покинуть почти полумиллиону человек — это 400 тысяч тайцев и 127 тысяч камбоджийцев. В странах закрыты сотни школ.

Из-за этого власти Камбоджи намерены обратиться в Международный уголовный суд (МУС) — уже готовится соответствующий пакет документов. Местный чиновник заявил, что посягательство Таиланда на суверенитет и территориальную целостность Камбоджи привело к крупным разрушениям и множественным жертвам среди мирного населения.

По его словам, вооруженные силы Таиланда применяли «весь спектр тяжелой техники», включая боевые самолеты, которые предположительно наносили авиаудары по гражданским объектам. Кроме того, тайские войска используют токсичный газ против мирного населения, передает Khmer Times со ссылкой на Минобороны Камбоджи.

Изначально в нарушении перемирия именно Таиланд обвинил Камбоджу. Это было еще 8 декабря. По информации тайских военных, Пномпень перебросил к границе тяжелую технику, включая танки, усилил укрепления и привел войска в полную боеготовность. Тогда камбоджийские войска первыми открыли огонь по позициям Таиланда, в результате чего один тайский солдат погиб, а двое получили ранения.

Что будет дальше и как это отразится на туристах

В свете существующих глубоких противоречий между Таиландом и Камбоджей, предсказать будущее развитие кризиса пока крайне сложно. Об этом заявили в российском посольстве.

«В настоящий момент локальные боестолкновения между Вооруженными силами Камбоджи и Таиланда происходят в приграничных районах, которые являются предметом давнего исторического спора двух государств. Вряд ли стоит ожидать перерастания противостояния в полномасштабную войну в ближнесрочной перспективе. В то же время, принимая во внимание наличие непримиримых разногласий Пномпеня и Бангкока, давать прогнозы относительно дальнейшего вектора развития кризиса крайне затруднительно», — сообщили «Известиям» в диппредставительстве.

На фоне обострения конфликта между странами российские дипломаты все-таки рекомендуют воздержаться от посещения граничащих с Таиландом районов и тщательно отслеживать официальные заявления ответственных органов королевства.

Конфликт пытается решить Трамп

Президент США Дональд Трамп называет своей главной победой и поводом для Нобелевской премии мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей, заключенное в октябре при его посредничестве. Однако, по данным СМИ, договор на грани срыва, как и соглашение между Руандой и ДР Конго. Трамп продолжает настаивать на том, что может вернуть страны к договоренностям.

«Мне придется позвонить в обе страны. <…> Кто еще мог бы сказать: „Я позвоню и остановлю войну двух очень могущественных стран“? Мы устанавливаем мир силой», — отмечает глава Белого дома.

При этом власти Таиланда готовы к разговору с президентом США и утверждают, что если Трамп все-таки позвонит, то они ему ответят и поговорят. Но при этом должны объяснить американскому лидеру всю ситуацию в красках.

«Он не может знать подробности лучше меня, поэтому я собираюсь ему объяснять», — заявил премьер-министр королевства Анутхин Чанвиракун.

В тайском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что повышение тарифов не должно быть инструментом давления. Также в ведомстве считают, что Камбоджа должна сделать первый шаг к мирному урегулированию.