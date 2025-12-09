НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зеленский назвал условие начала выборов в стране — все заявления президента Украины

Зеленский назвал условие начала выборов в стране — все заявления президента Украины

Выборы должны были состояться еще в марте 2024 года

160
Зеленский поставил условия для проведения выборов | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Зеленский поставил условия для проведения выборов | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский поставил условия для проведения выборов

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в условиях военного положения. Как он отметил, на Украине могут провести выборы в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность страны.

«Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко: я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — цитирует Зеленского «РБК.Украина».

Отметим, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал к проведению выборов на Украине, в очередной раз он это сделал 9 декабря в интервью Politico. Как отметил глава Белого дома, в Киеве «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должен быть выбор».

Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения. В мае того же года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Киев настаивает, что президент Украины законно занимает свой пост до избрания следующего, согласно Конституции. В Москве, однако, считают, что легитимность нынешнего президента Украины «закончилась».

Энергетическое перемирие

Также Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию, если на это согласится Россия.

«Это очень важно для людей», — цитирует «Новини.LIVE» Зеленского.

По его словам, РФ бьет по украинской энергетике, поэтому Вооруженные силы страны (ВСУ) отвечают тем же. Однако если российская сторона будет готова к энергетическому перемирию, Киев это поддержит.

Потеря Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву не получается вернуть Крым и вступить в НАТО. Его слова передает ТСН.

«Скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на всё это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого. <…> Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока Украину в НАТО», — заявил Зеленский.

Дедлайн Украине по принятию мирного плана

Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания рассказал, что Трамп надеется, что сделка будет согласована «к Рождеству», которое отмечается католиками и протестантами 25 декабря.


Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Зеленский Выборы Украина Дональд Трамп
Комментарии
1
Гость
5 минут
Зачем нам Зеленский?
Читать все комментарии
Гость
