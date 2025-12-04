Путин дал интервью о США и Украине. Он сказал, что главное для Киева

Путин ответил на вопросы журналистов из Индии Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

4 декабря Владимир Путин прибыл в Индию с государственным визитом. В тот же день в издании India Today вышло интервью с президентом России. В нём Путин рассказал о ситуации в экономике и геополитике, а также дал совет Украине.

О конфликте

Путин рассказал, что Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова. Президент подчеркнул, что страна не могла поступить иначе.

При этом Россия не отказывает Украине в праве на обеспечение безопасности. Важно лишь, чтобы это не происходило за счет безопасности России.

«Была угроза не просто давления, а прямой расправы над крымчанами. И Россия вмешалась, чтобы помочь им. Как мы могли поступить иначе? Если кто-то думает, что Россия будет действовать иначе, он глубоко ошибается. Мы всегда будем защищать наши интересы и наш народ», — сказал Путин, когда India Today спросили его о Крыме. Слова президента передает ТАСС.

Также Путин настоял, что Россия хочет закончить текущий конфликт , который «Запад развязал против нас руками Украины». И дал Украине одну рекомендацию.

«Самое главное для них — это осознать, что наилучший способ решения проблемы — это мирные переговоры», — сказал президент.

О США

Путин рассказал, что многие американские компании хотят вернуться в Россию. Он упомянул, что быстрого завершения конфликта на Украине хочет лично президент США Дональд Трамп.

Когда India Today спросили президента конкретно о Трампе, Путин ответил, что никогда не дает оценок другим лидерам.

Он добавил, что у Трампа есть, среди прочих, и экономические причины поспособствовать окончанию украинского кризиса.