В Майами состоялись переговоры Украины и США — почему они прошли «тяжело»

В Майми (штат Флорида) состоялись переговоры между Украиной и США. По словам дипломатов, в достижении договоренностей есть сложности. В этом материале мы собрали всё, что известно о саммите двух стран.
Почему всё сложно
Переговоры Украины и США идут «тяжело, но очень конструктивно», сообщил CNN со ссылкой на источник, близкий к теме. По словам собеседника, встреча затрагивает одни из самых деликатных и чувствительных вопросов.
«Пока всё хорошо», — подчеркнул он.
По словам источника, дипломаты сейчас заняты тонкой работой — поиском точных формулировок и взаимоприемлемых решений по самым деликатным вопросам.
Эту оценку в целом подтверждают и официальные лица. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал встречу содержательной и «пока конструктивной». Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время перерыва также отметил, что переговоры проходят «положительно».
О чем говорят за закрытыми дверями
Как пишет The Washington Post, в центре обсуждения — два крайне чувствительных блока: возможный график выборов на Украине и гипотетические варианты территориальных разменов в рамках урегулирования с Россией. Издание Axios добавляет, что речь также идет о будущих гарантиях безопасности для Киева.
Что сказал Трамп
После встречи Дональд Трамп провел оперативное совещание с госсекретарем Марко Рубио и советником Стивом Уиткоффом, отметив, что они справляются отлично. Президент также подчеркнул, что коррупционный скандал остаётся серьезной проблемой для Украины, которая мешает скорейшему завершению конфликта.
«Ситуация с коррупцией… она не помогает», — отметил Трамп в разговоре с журналистами.
28 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. Это произошло после того, как у него провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого следственные органы пятьнадцать месяцев расследовали так называемую «операцию Мидас» — схему, по которой подрядчики «Энергоатома» платили взятки и откаты в размере от 10 до 15%. По информации СМИ, через центр в Киеве могли отмыть до 100 миллионов долларов.
Также Трамп вновь сосредоточился на перспективе завершения украинского кризиса, намекнув, что «есть хороший шанс на заключение сделки». Однако он не поставил никаких деделайнов, подчеркнув, что для него важен только один крайний срок — «когда прекратится конфликт».
Следующая остановка — Москва
Примечательно, что уже в течение этой недели, Стивен Уиткофф отправится в столицу России. Об этом сообщил Дональд Трамп. Ранее Владимир Путин заявлял, что готов рассматривать американские предложения как основу для диалога, но подчеркивал: «Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи».
Напомним, что США предложили мирный план по Украине, который состоит из 28 пунктов. Читайте подробнее в этом материале. Мы публиковали мнения России, Украины и Европы об американском документе.