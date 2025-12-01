В Майами состоялись переговоры Украины и США — почему они прошли «тяжело»

Трамп отправит своих спецпосланников на переговоры в Россию

В Майми (штат Флорида) состоялись переговоры между Украиной и США. По словам дипломатов, в достижении договоренностей есть сложности. В этом материале мы собрали всё, что известно о саммите двух стран.

Почему всё сложно

Переговоры Украины и США идут «тяжело, но очень конструктивно», сообщил CNN со ссылкой на источник, близкий к теме. По словам собеседника, встреча затрагивает одни из самых деликатных и чувствительных вопросов.

«Пока всё хорошо», — подчеркнул он.

По словам источника, дипломаты сейчас заняты тонкой работой — поиском точных формулировок и взаимоприемлемых решений по самым деликатным вопросам.

Эту оценку в целом подтверждают и официальные лица. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал встречу содержательной и «пока конструктивной». Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время перерыва также отметил, что переговоры проходят «положительно».

О чем говорят за закрытыми дверями

Как пишет The Washington Post, в центре обсуждения — два крайне чувствительных блока: возможный график выборов на Украине и гипотетические варианты территориальных разменов в рамках урегулирования с Россией. Издание Axios добавляет, что речь также идет о будущих гарантиях безопасности для Киева.

Что сказал Трамп

После встречи Дональд Трамп провел оперативное совещание с госсекретарем Марко Рубио и советником Стивом Уиткоффом, отметив, что они справляются отлично. Президент также подчеркнул, что коррупционный скандал остаётся серьезной проблемой для Украины, которая мешает скорейшему завершению конфликта.

«Ситуация с коррупцией… она не помогает», — отметил Трамп в разговоре с журналистами.