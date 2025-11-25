Трамп заявил, что Россия и Украина «очень близки» к сделке. Он объяснил, на что рассчитывает

Дональд Трамп заявил, что достиг больших успехов в урегулировании конфликта на Украине. Изначальный план США был доработан.

«Первоначальный план из 28 пунктов, составленный США, был доработан с учетом дополнительной информации от обеих сторон, и есть лишь несколько вопросов, вызывающих разногласия», — цитирует Трампа ТАСС.

Трамп добавил, что поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу направиться в Москву для переговоров с Путиным. Другой посланник будет контактировать с украинской стороной. В случае согласования деталей мирного плана Трамп рассчитывает на скорую встречу с Путиным и Зеленским.

«В течение последней недели моя команда добилась огромного прогресса, — написал президент США. — Я надеюсь в скором времени встретиться с Зеленским и с президентом Путиным, но лишь тогда, когда сделка по урегулированию конфликта будет согласована или когда она будет на финальных стадиях».

Также он вновь добавил, что при нем этот конфликт бы не начался. По мнению Трампа, для его урегулирования осталось уладить лишь несколько спорных вопросов. Ранее он уже говорил, что, по его мнению, стороны «очень близки! к сделке».

Мы публиковали подробный разбор того, как продвигаются эти «тихие» переговоры по Украине. Первый вариант мирного плана Трампа содержал 28 пунктов, однако затем условия начали пытаться менять.

Министр иностранных дел России не раз подчеркивал, что Россия открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Встречи по поводу мирного плана прошли в Женеве. В них приняли участие украинская, американская и европейская делегации. Подробнее об этом мы писали здесь.