С Россией обсуждают мирный план, а за спиной меняют его пункты: как продвигаются «тихие» переговоры по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине видоизменились. Если раньше стороны встречались и обсуждали все с глазу на глаз, то теперь процесс проходит за закрытыми дверями и при полноценном посредничестве США, предложивших мирный план. Правда, пока этот документ Москве официально не представили, его детали обсуждают только с украинской стороной и европейскими союзниками. Причем после этих обсуждений он изменился, утратив несколько важнейших пунктов. Как проходит новый этап попыток завершить конфликт на Украине — в материале.

Как изменился мирный план

Первый вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине содержал 28 пунктов. В нем были отражены всевозможные аспекты, среди которых безопасность и политический статус Украины, военные и территориальные договоренности, экономические, гуманитарные и энергетические вопросы.

В частности, блок о безопасности и политическом статусе Украины предусматривает подтверждение ее суверенитета, гарантии безопасности от США с условиями, закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции, ограничение численности ВСУ и сохранение безъядерного статуса. НАТО, в свою очередь, подтверждает, что не примет страну в блок.

Кроме того, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, Херсон и Запорожье обладают «замороженным» статусом вдоль линии соприкосновения. Часть территорий становятся демилитаризованной буферной зоной под контролем России. При этом стороны обязуются не изменять границы силой.

Также в первоначальной версии плана предполагалось выделение около $100 миллиардов в Фонд восстановления Украины, откуда половину дохода получали бы США, а остальные средства уходили бы на американо-российские проекты. Еще 100 миллиардов долларов передали бы из замороженных российских активов на восстановление Украины и направление оставшейся части на совместные проекты России и США.

«Мирный план, состоявший из 28 пунктов и представленный США Украине в Женеве, был пересмотрен и теперь включает 19 пунктов, в которых больше нет положения об амнистии за действия, совершенные во время конфликта, а также об ограничениях будущей численности украинской армии», — сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Кроме того, из плана пропало требования о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России», передает Politico. Также исключили пункт об использовании замороженных российских активов.

России не передали план мира

Официально ни первый, ни второй вариант плана Россия не получала. Москва по неофициальным каналам получила лишь набросок американского плана по Украине, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но вскоре его содержание изменилось.

«Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения», — сказал Песков РИА «Новости».

Кремль ждет, когда США официально поделятся конечными планами по урегулированию украинского конфликта. Однако Россия готова рассматривать и промежуточные версии документы, обсуждая конкретные формулировки плана, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«У нас он есть, но [получен] по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали. Но мы готовы, естественно, как сказал президент [России Владимир Путин], обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения», — отметил глава МИД РФ.

Тихие переговоры по Украине

Западные СМИ утверждают, что обсуждение мирного плана с Россией уже идет. CBS News передает, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби. Еще одна встреча должна состояться сегодня, «чтобы ускорить продвижение мирных переговоров» и «заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне».

Именно во время этих переговоров Дрисколл должен представить России сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине, пишет Politico. Песков эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

«В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами (по мирному плану — ред.), и мы уже официально получим какую-то информацию», — сказал Песков.

Ранее администрация США заявила, что работа по документу урегулирования конфликта на Украине еще продолжается, поэтому обсуждать его детали пока не будут.

В рамках этой работы представители Вашингтона общаются и с украинской делегацией. На сегодняшней их встрече они достигли общего понимания по ключевым условиям американского мирного плана, который обсуждался на переговорах в Женеве. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

«Украинцы согласились на мирный договор. Остаются некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на договор», — сообщил источник CBS News.

Сейчас украинская сторона ожидает организации визита президента Владимира Зеленского в США в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Дональдом Трампом, передает Telegram-канал УНИАН.

О ходе переговоров с Украиной не полностью проинформированы союзники США в Европе, как сообщает The Washington Post, ссылаясь на европейского дипломата. Он отметил, что в текущей стадии переговоров присутствует ощущение «таинственности».

«Мы не участвуем в них. Мы пытаемся вступить в переговоры, но на данный момент американцы отказывают нам в этом», — сказал собеседник.

Дипломат также подчеркнул, что европейские официальные лица хотели бы «структурированного подхода».

Европейская альтернатива

Европа не только не получает информацию о переговорах США с Украиной по мирному урегулированию, но также не согласна с его принципиальными вопросами. Сценарии США и Европы существенно различаются по ключевым блокам: статусу территорий, перспективам вступления Украины в НАТО и судьбе замороженных российских активов.

В связи с этим Великобритания, Франция и Германия разработали европейский мирный план, который должен стать альтернативой американскому подходу. Европа требует скорейшее проведение выборов на Украине, а также не сокращать численность ВСУ до 600 тыс. человек, передает The Telegraph и агентство Reuters.

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что ключевой аспект в урегулировании конфликта на Украине — это Россия и ее требования.

«В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень. Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами <…> Мы должны показать, что мы неуязвимы перед лицом силы, которая угрожает нам», — сказал Макрон в эфире радиостанции RTL.

Он подчеркнул, что первоначальный проект соглашения отражает исключительно интересы России и нуждается в доработке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы препятствует разрешению украинского кризиса, направлены на то, чтобы отвлечь внимание избирателей от неудач его собственной политики.

«Я процитирую (Макрона — прим. ред.), что Россия — единственная красная линия, которая нас отделяет от урегулирования. Это уже президент [РФ Владимир Путин] комментировал: некоторые выходки наших европейских соседей, которые, в общем-то, имеют цель только отвлечь внимание своего электората от полной провальной политики с точки зрения экономического, социального развития, интересов населения», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия не раз заявляла, что открыта к переговорам по украинскому урегулированию.

Ранее встречи по поводу мирного плана прошли в Женеве. В них приняли участие украинская, американская и европейская делегации. Подробнее об этом мы писали здесь.