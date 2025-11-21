Россия готова к переговорам: Путин высказался о мирном плане США — главные заявления президента

Путин заявил, что договор обсуждался до встречи на Аляске

Россия получила мирный план США из 28 пунктов. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ.

Как отметил глава государства, Россия в ходе саммита с США на Аляске подтвердила свою готовность к проявлению гибкости в вопросах украинского урегулирования, как того просили в Вашингтоне.

«Основная цель встречи на Аляске заключалась в том, чтобы в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы и сложности, с нашей стороны мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую гибкость», — рассказал глава государства.

Основные заявления Путина о плане США по урегулированию украинского конфликта:

мирный план Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске;

США просили российскую сторону проявить гибкость по украинскому урегулированию;

США не удается до сих пор заручиться согласием Украины по мирному плану. План США по Украине может быть положен в основу урегулирования;

план Трампа из 28 пунктов модернизировали после Аляски;

РФ готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей военными средствами.

Напомним, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине содержит 28 пунктов. Документ посвящен безопасности и политическому статусу Украины, военным и территориальным договоренностям, экономическим, гуманитарным и энергетическим вопросам.