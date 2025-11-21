Зеленский выступил с обращением к украинцам после изучения мирного плана Трампа: что он сказал и как отреагировал на предложение США

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к народу. В нём он отметил, что текущий момент является самым тяжелым в истории страны. По его словам, Украина может оказаться перед очень сложным выбором в связи с разработкой США мирного плана.

«Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», — заявил Зеленский в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что Киев продолжит убеждать США и других партнеров в необходимости соблюдения национальных интересов Украины.

«Я буду приводить аргументы, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим поводов сказать, что это Украина не хочет мира и срывает дипломатический процесс. Я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов в плане не было пропущено как минимум двух: достоинство и свобода украинцев, потому что на этом базируются наш суверенитет, независимость, земля, люди и украинское будущее», — пояснил он.

Как отметил Зеленский, власти Украины продолжат вести диалог с европейскими странами и надеются на понимание с их стороны. Президент Украины призвал всех политиков, граждан страны прекратить «политические игрища».

Также Зеленский в обращении к народу сообщил, что будет предлагать альтернативы внезапному плану урегулирования конфликта на Украине.

«Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми союзниками [по мирному плану]. Проведем конструктивный поиск с нашим главным партнером — Соединенными Штатами. Я буду их переубеждать, предлагать альтернативы», — сказал он.

Ультиматум США для достижения мира

Отметим, что США пригрозили Украине остановить поставки оружия и предоставление разведданных, если вариант соглашения по урегулирования конфликта не будет подписан к следующему четвергу, 27 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники.

При этом украинские чиновники отметили, что Белый дом работает в «агрессивном режиме», намереваясь закончить конфликт до конца года.

«Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение до Дня благодарения, в четверг на следующей неделе, чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс к началу декабря», — цитирует РИА Новости публикацию.

Мирный план Трампа

Напомним, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине содержит 28 пунктов. Документ посвящен безопасности и политическому статусу Украины, военным и территориальным договоренностям, экономическим, гуманитарным и энергетическим вопросам.

В частности, блок о безопасности и политическом статусе Украины предусматривает подтверждение ее суверенитета, гарантии безопасности от США с условиями, закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции, ограничение численности ВСУ и сохранение безъядерного статуса. НАТО, в свою очередь, подтверждает, что не примет страну в блок.

Согласно плану, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, Херсон и Запорожье обладают «замороженным» статусом вдоль линии соприкосновения. Часть территорий становятся демилитаризованной буферной зоной под контролем России. При этом стороны обязуются не изменять границы силой.