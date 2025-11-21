НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика Зеленский выступил с обращением к украинцам после изучения мирного плана Трампа: что он сказал и как отреагировал на предложение США

Зеленский выступил с обращением к украинцам после изучения мирного плана Трампа: что он сказал и как отреагировал на предложение США

В документе 28 пунктов

299
США поставили жесткие условия перед Украиной | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramСША поставили жесткие условия перед Украиной | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

США поставили жесткие условия перед Украиной

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к народу. В нём он отметил, что текущий момент является самым тяжелым в истории страны. По его словам, Украина может оказаться перед очень сложным выбором в связи с разработкой США мирного плана.

«Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», — заявил Зеленский в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что Киев продолжит убеждать США и других партнеров в необходимости соблюдения национальных интересов Украины.

«Я буду приводить аргументы, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим поводов сказать, что это Украина не хочет мира и срывает дипломатический процесс. Я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов в плане не было пропущено как минимум двух: достоинство и свобода украинцев, потому что на этом базируются наш суверенитет, независимость, земля, люди и украинское будущее», — пояснил он.

Как отметил Зеленский, власти Украины продолжат вести диалог с европейскими странами и надеются на понимание с их стороны. Президент Украины призвал всех политиков, граждан страны прекратить «политические игрища».

Также Зеленский в обращении к народу сообщил, что будет предлагать альтернативы внезапному плану урегулирования конфликта на Украине.

«Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми союзниками [по мирному плану]. Проведем конструктивный поиск с нашим главным партнером — Соединенными Штатами. Я буду их переубеждать, предлагать альтернативы», — сказал он.

Ультиматум США для достижения мира

Отметим, что США пригрозили Украине остановить поставки оружия и предоставление разведданных, если вариант соглашения по урегулирования конфликта не будет подписан к следующему четвергу, 27 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники.

При этом украинские чиновники отметили, что Белый дом работает в «агрессивном режиме», намереваясь закончить конфликт до конца года.

«Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение до Дня благодарения, в четверг на следующей неделе, чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс к началу декабря», — цитирует РИА Новости публикацию.

Мирный план Трампа

Напомним, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине содержит 28 пунктов. Документ посвящен безопасности и политическому статусу Украины, военным и территориальным договоренностям, экономическим, гуманитарным и энергетическим вопросам.

В частности, блок о безопасности и политическом статусе Украины предусматривает подтверждение ее суверенитета, гарантии безопасности от США с условиями, закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции, ограничение численности ВСУ и сохранение безъядерного статуса. НАТО, в свою очередь, подтверждает, что не примет страну в блок.

Согласно плану, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, Херсон и Запорожье обладают «замороженным» статусом вдоль линии соприкосновения. Часть территорий становятся демилитаризованной буферной зоной под контролем России. При этом стороны обязуются не изменять границы силой.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Комментарии
3
JayroslavMudryi
35 минут
крутой президент который вышел к народу и попросил у него понимания что ему предстоит согласиться с планом Трампа в мирных-навязанных переговорах!!!
Гость
13 минут
Наши требования высказаны в декабре 2021 года. Мы от них не отступаем. Никаких новых условий нам США не предъявляли. Нам обсуждать нечего. Кстати. А как же запрет Зеленского на ведение переговоров с Россией? Его никто не отменял. Вперед на Запад! Славные воины России.
Читать все комментарии
Гость
