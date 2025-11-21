Опубликованы 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине появился в отрытом доступе. Документ содержит 28 пунктов, которые посвящены безопасности и политическому статусу страны, военным и территориальным договоренностям, экономическим, гуманитарным и энергетическим вопросам. Полный список 20 ноября опубликовал РБК со ссылкой на депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Политический статус Украины

Блок о безопасности и политическом статусе Украины предусматривает подтверждение ее суверенитета, гарантии безопасности от США с условиями, закрепление отказа от НАТО в Конституции, ограничение численности ВСУ и сохранение безъядерного статуса. НАТО, в свою очередь, подтверждает, что не примет страну в блок.

Согласно плану, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, Херсон и Запорожье обладают «замороженным» статусом вдоль линии соприкосновения. Часть территорий становятся демилитаризованной буферной зоной под контролем России. Стороны обязуются не изменять границы силой.

НАТО не будет размещать войска на Украине, но разместит истребители в Польше. Будет создана рабочая группа по вопросам безопасности при участии НАТО, США и России. Последней также предлагается юридически зафиксировать политику ненападения на Украину и Европу.

Снятие санкций и российские активы

С России предлагают постепенно снять санкции и вернуть страну в G8, Украине — провести выборы через 100 дней после подписания соглашения, обеим сторонам — амнистировать всех участников боевых действий, обменять «всех на всех», вернуть гражданских и детей. При этом в плане прописана передача 100 миллиардов долларов замороженных российских активов на восстановление Украины и направление оставшейся части на совместные проекты России и США. Также экономический блок содержит положения о создании Фонда развития Украины и добавление Европой 100 миллиардов долларов на восстановление страны.

Что касается работы Запорожской АЭС, ее планируют осуществлять под наблюдением МАГАТЭ. Произведенное электричество хотят разделить между Украиной и Россией в пропорции 50 на 50. За соблюдением всех договоренностей должен будет проследить «Совет мира» под руководством Трампа, наделенный правом применять санкции в случае нарушений.

Мы писали о том, что на план возлагаются большие надежды. На прошедшей неделе сенаторы Стив Уиткофф и Марко Рубио встречались с украинскими официальными лицами для обсуждения деталей новых договоренностей. В Белом доме заявили, что эти встречи проходили в тесной конфиденциальности, а сами специалисты контактировали одновременно с Украиной и Россией, чтобы понять, на какие обязательства обе стороны готовы пойти.

Переговоры США с Россией и Украиной идут в конструктивном ключе, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, а предложенный мирный план назвала «хорошим».