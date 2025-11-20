НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

4 м/c,

южн.

 760мм 80%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,73
EUR 92,60
Экопроекты российских компаний
Продают огромный недострой
«Умные решения»
Будет ли салют в Новый год
Компании, которые создают будущее области
Стоимость парковок
Шайба попала в голову
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Политика «Настал переломный момент в сторону мира»: США тайно работали над планом по окончанию СВО. Он нравится всем

«Настал переломный момент в сторону мира»: США тайно работали над планом по окончанию СВО. Он нравится всем

Рассказываем, что стало известно о проекте

273
Сразу несколько политиков отметили продвижение в переговорах по плану Трампа | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUСразу несколько политиков отметили продвижение в переговорах по плану Трампа | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Сразу несколько политиков отметили продвижение в переговорах по плану Трампа

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В Белом доме заявили, что американские чиновники тайно работали над мирным планом Трампа по Украине. На прошедшей неделе сенаторы Стив Уиткофф и Марко Рубио встречались с украинскими официальными лицами для обсуждения деталей новых договоренностей. В Белом доме подтвердили, что эти встречи проходили в тесной конфиденциальности, а сами специалисты контактировали одновременно с Украиной и Россией, чтобы понять, на какие обязательства обе стороны готовы пойти.

«Уиткофф и Рубио скрытно работали над планом последние месяцы. Они взаимодействовали с двумя сторонами, чтобы увидеть, какие обязательства стороны могут взять на себя», — заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Также она подчеркнула, что переговоры США с Россией и Украиной идут в конструктивном ключе, а предложенный мирный план назвала «хорошим».

В свою очередь, Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации заявил о готовности работать над пунктами мирного плана Трампа. Он рассказал, что в ходе недавней встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом обсуждались варианты достижения настоящего мира, этапы работы и форматы диалога, а также новые дипломатические инициативы.

«Мир нужен, и мы ценим усилия президента Трампа и его команды», — заявил украинский лидер.

Временная поверенная в делах США Джули С. Дэвис после встречи Зеленского с Дрисколлом отметила, что переговоры были «чрезвычайно конструктивными» и все участники разделяют видение Трампа по завершению конфликта. Она добавила, что ситуация складывается в пользу мирных инициатив, и дипломатические усилия продолжаются.

«Наконец, настал переломный момент в сторону мира», — написала Джули Дэвис на своей странице в соцсети Х.

Она также отметила, что за последние 36 часов состоялся «впечатляющий темп» переговоров по завершению конфликта.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Украина США Россия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление