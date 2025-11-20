«Настал переломный момент в сторону мира»: США тайно работали над планом по окончанию СВО. Он нравится всем

Сразу несколько политиков отметили продвижение в переговорах по плану Трампа

В Белом доме заявили, что американские чиновники тайно работали над мирным планом Трампа по Украине. На прошедшей неделе сенаторы Стив Уиткофф и Марко Рубио встречались с украинскими официальными лицами для обсуждения деталей новых договоренностей. В Белом доме подтвердили, что эти встречи проходили в тесной конфиденциальности, а сами специалисты контактировали одновременно с Украиной и Россией, чтобы понять, на какие обязательства обе стороны готовы пойти.

«Уиткофф и Рубио скрытно работали над планом последние месяцы. Они взаимодействовали с двумя сторонами, чтобы увидеть, какие обязательства стороны могут взять на себя», — заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Также она подчеркнула, что переговоры США с Россией и Украиной идут в конструктивном ключе, а предложенный мирный план назвала «хорошим».

В свою очередь, Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации заявил о готовности работать над пунктами мирного плана Трампа. Он рассказал, что в ходе недавней встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом обсуждались варианты достижения настоящего мира, этапы работы и форматы диалога, а также новые дипломатические инициативы.

«Мир нужен, и мы ценим усилия президента Трампа и его команды», — заявил украинский лидер.

Временная поверенная в делах США Джули С. Дэвис после встречи Зеленского с Дрисколлом отметила, что переговоры были «чрезвычайно конструктивными» и все участники разделяют видение Трампа по завершению конфликта. Она добавила, что ситуация складывается в пользу мирных инициатив, и дипломатические усилия продолжаются.

«Наконец, настал переломный момент в сторону мира», — написала Джули Дэвис на своей странице в соцсети Х.

Она также отметила, что за последние 36 часов состоялся «впечатляющий темп» переговоров по завершению конфликта.