Владимир Путин сегодня, 20 ноября, побывал на одном из командных пунктов группировки «Запад» в ходе рабочей поездки. На мероприятии он сделал ряд важных заявлений. В этом материале мы собрали главное из озвученного российским президентом и командирами армии.

О текущем ходе боевых действий

Российские вооружённые силы освободили город Купянск, а также более 80% территории Волчанска и 70% Красноармейска. В то же время, подразделения ВС РФ продвигаются в районе Северска.

Командующий «Южной» группировкой сообщил, что войска взяли под контроль восточную и юго-восточную часть Константиновки. Завершается освобождение Иванполья, группировка развивает наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища.

Группировка «Восток» с 1 ноября освободила более 230 квадратных километров территорий в Днепропетровской и Запорожской областях.

Обстановка в зоне СВО

В районе Купянска-Узлового удалось заблокировать около 15 батальонов ВСУ. Путин подчеркнул, что боевые действия идут внутри города Константиновки.

О положении украинских военных

Президент отметил, что украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Для этого созданы соответствующие условия в Купянске и Красноармейске, однако многие солдаты не могут сдаться из-за угрозы обстрелов со стороны своих командиров.

Общий настрой и оценки

Путин подчеркнул, что россияне надеятся на успехи армии. Он также высказал мнение, что киевский режим управляется «преступной группировкой»: «эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат».