Политика Путин сказал, что люди смогут жить по 150 лет (наверное). Но не это главное

Путин сказал, что люди смогут жить по 150 лет (наверное). Но не это главное

Президент порассуждал об этом на научной конференции

261
Путин призвал внедрять в России технологии искусственного интеллекта

Путин призвал внедрять в России технологии искусственного интеллекта

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

19 ноября Владимир Путин выступил на конференции AI Journey. Темой конференции стал искусственный интеллект, роботы и другие высокие технологии. В числе прочих президент сказал и о технологиях продления жизни.

Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни однажды можно довести и до 150 лет. Но, как считает президент, людям всегда будет мало.

Президент подчеркнул, что когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Потом средний возраст стал увеличиваться до 35, 45, 50 лет.

«Сейчас в некоторых странах уже 80, и мы стремимся к тому, чтобы и у нас средний возраст, там, у женщин чуть побольше, у мужчин поменьше. Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни. И всё правильно делаем. Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег. Всегда», — сказал президент.

Он добавил, что главный вопрос не в том, сколько прожить, а в том, как и зачем. И на этот вопрос должны отвечать традиционные ценности.

А вы хотите жить до 150 лет?

Если это здоровая и активная жизнь — то да, конечно!
Нет, мне и обычных сроков хватит
Сложный вопрос. Спросите снова лет через 30
Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Путин Продолжительность жизни Владимир Пузырев Президент Конференция
Комментарии
6
с++
44 минуты
Готовят население к вечному нестареющему вождю. Дедушко Проханов в Лемнере хорошо оттоптался на по этой теме. Раньше кстати люди жили гораздо дольше, просто слабые умирали в младенчестве и не отравляли своим испорченным геномом популяцию. Достаточно посмотреть годы жизни философов древней Греции, там средний возраст в районе 90, при этом многие как сейчас принято говорить умерли от воздействия внешней силы
Гость
31 минута
Это как в бородатом совейском анекдоте про чукчу, впервые приехавшем в Москву на первомайскую демонстрацию. А там постоянно повторяли лозунг, что, дескать, всё во имя человека и всё на благо человека. Какого такого человека, озадаченно думает коренной северянин :-) Посмотрев на высокие трибуны и увидев там Брежнева, чукча радостно воскликнул, мол, вот я и увидел этого человека ! :-)
Гость
