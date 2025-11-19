Путин сказал, что люди смогут жить по 150 лет (наверное). Но не это главное

19 ноября Владимир Путин выступил на конференции AI Journey. Темой конференции стал искусственный интеллект, роботы и другие высокие технологии. В числе прочих президент сказал и о технологиях продления жизни.

Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни однажды можно довести и до 150 лет. Но, как считает президент, людям всегда будет мало.

Президент подчеркнул, что когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Потом средний возраст стал увеличиваться до 35, 45, 50 лет.

«Сейчас в некоторых странах уже 80, и мы стремимся к тому, чтобы и у нас средний возраст, там, у женщин чуть побольше, у мужчин поменьше. Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни. И всё правильно делаем. Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег. Всегда», — сказал президент.

Он добавил, что главный вопрос не в том, сколько прожить, а в том, как и зачем. И на этот вопрос должны отвечать традиционные ценности.