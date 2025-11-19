НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
Политика США потребовали от Украины закончить конфликт. Какие условия поставили Зеленскому

О соглашении пишут журналисты западных изданий

98
Зеленский и Трамп во время недавней встречи в США | Источник: Alex Brandon / AP PhotoЗеленский и Трамп во время недавней встречи в США | Источник: Alex Brandon / AP Photo

Зеленский и Трамп во время недавней встречи в США

Источник:

Alex Brandon / AP Photo

Западные журналисты сообщили, что США потребовали от Украины принять «рамочный документ» о прекращении конфликта с Россией. Он включает в себя отказ Украины от территорий и части вооружений.

Эту информацию сообщили два источника Reuters. Источники пожелали остаться анонимными «в связи с деликатностью вопроса».

«США дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ о прекращении войны с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружений < …>

Предложения включают, среди прочего, сокращение численности Вооружённых сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения, сообщили источники.», — пишет Reuters.

Ранее издание Politico также писало о возможном рамочном соглашения, которое призвано положить конец конфликту. Его согласование всеми сторонами якобы ожидается уже на этой неделе; при этом Украину поставят перед фактом, а страны Европы и вовсе «не важны». Источник издания Axios добавил, что США работают над мирным процессом тайно — и консультируясь с Россией.

Эти публикации прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Он вспомнил встречу Трампа и Путина на Аляске — и добавил, что «новаций» к ней не появилось.

«Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Трамп провел переговоры с Зеленским и сказал ему прекращать украинский конфликт. Мы писали, как прошла их встреча.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
