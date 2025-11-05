Ядерное противостояние России и США усугубляется: Путин призвал подумать о полномасштабных учениях в ответ на шаг от американцев

Путин заявил, что Россия предупреждала об ответных действиях Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Он поручил внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

«Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в Послании Федеральному Собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», — заявил президент членам Совбеза.

Все дело в том, что США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Запуск был осуществлен Космическими силами страны с авиабазы Ванденберг в Калифорнии в рамках учений GT 254. Основной целью мероприятия стала проверка надежности, боеготовности и точности стратегического вооружения.

Ракета без ядерного боезаряда пролетела около 4200 миль — это примерно 6760 километров. Она упала в районе полигона Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн вблизи Маршалловых островов, сообщает американский телеканал Fox News.

LGM-30G Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и была единственной МБР шахтного базирования на вооружении США по состоянию на 2023 год. Ракета массой 36 тонн способна преодолевать до 9,5 тысяч километров, развивая крейсерскую скорость свыше 24 000 км/ч.

Как отметил подполковник ВВС США Кэрри Рэй, это был не просто пуск, а всесторонняя проверка, подтверждающая способность системы выполнять свою ключевую задачу.

«Полученные данные бесценны для обеспечения надежности и точности ракетного комплекса», — цитирует РИА Новости слова подполковника.

По информации Федерации американских ученых, испытание стало вторым за последние два месяца. В сентябре американские подводные силы уже провели пуск четырех ракет Trident II D5.

Все это было сделано по распоряжению президента США Дональда Трампа. Он заявил, что стоит возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, заявив, что этот процесс должен начаться немедленно.

Глава Белого дома отметил, что американский арсенал остается крупнейшим в мире, однако в течение пяти лет его может догнать Китай. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что России не совсем понятны намерения США относительно дальнейших шагов испытаний ядерного оружия. Кроме того, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Белый дом и Госдеп уклонились от прямого ответа на запрос конгрессменов о том, готовятся ли США к проведению ядерных испытаний.

Министр обороны России Андрей Белоусов предложил президенту РФ Владимиру Путину начать подготовку к испытанию ядерного оружия на архипелаге Новая Земля немедленно.

«США занимаются форсированной модернизацией своих стратегических наступательных вооружений», — заявил Белоусов.

Он добавил, что выход Штатов из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики по разрушению системы контроля над вооружениями. По его словам, Россия должна поддерживать ядерный потенциал в готовности к нанесению противникам ущерба в любых условиях обстановки.

Сегодня Владимир Путин заявил, что РФ предупреждала об ответных действиях, если участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут свои исследования. После этого он поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу и проанализировать ее на площадке Совета Безопасности, а также внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь не идет о подготовке к проведению этих учений.