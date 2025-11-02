НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Политика «Это будет быстро, жестоко и беспощадно»: Трамп пригрозил вторгнуться в очередную страну «с оружием в руках»

«Это будет быстро, жестоко и беспощадно»: Трамп пригрозил вторгнуться в очередную страну «с оружием в руках»

Всему виной религиозные противостояния

173
Трамп дополнил список стран, которые нарушают свободу вероисповедания | Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Трамп дополнил список стран, которые нарушают свободу вероисповедания

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозил Нигерии военным вторжением, в случае если нигерийское правительство, по его словам, «продолжит допускать убийства христиан». Свое заявление американский лидер запостил в соцсети Truth Social.

По его словам, при таком сценарии США «немедленно прекратят всякую помощь Нигерии и вполне могут вторгнуться в эту ныне опозоренную страну с оружием в руках». Целью такого вторжения Трамп называет полное уничтожение «исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства».

«Настоящим я приказываю нашему военному департаменту подготовиться к возможным действиям. Если мы нападем, то это будет быстро, жестоко и беспощадно, точно так же, как террористы-головорезы нападают на наших ДОРОГИХ христиан! ВНИМАНИЕ: НИГЕРИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛУЧШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО!» — написал Трамп.

«Военное министерство готовится к действиям. Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы уничтожим исламских террористов, совершающих ужасные злодеяния», — оперативно отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что включает Нигерию, крупнейшего производителя нефти в Африке и самую густонаселенную страну, в список «стран, вызывающих особую обеспокоенность» — список государств, которые, по мнению США, нарушают свободу вероисповедания. В этот список также вошли Китай, Мьянма, Северная Корея и Пакистан.

Президент США обозначил эту страну как проблемную во время своего первого срока в Белом доме, но его преемник от Демократической партии Джо Байден исключил ее из списка Госдепартамента США в 2021 году.

«Христианство столкнулось с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан погибают. Радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню», — написал Трамп в пятницу в социальных сетях, не вдаваясь в подробности.

Американский лидер также попросил Комитет по ассигнованиям палаты представителей США изучить этот вопрос и представить ему доклад. Ранее в этом году подкомитет конгресса США провел слушания по делу об убийствах христиан.

Правительство Нигерии в субботу пообещало продолжить борьбу с насильственным экстремизмом и выразило надежду, что Вашингтон останется его близким союзником.

«Федеральное правительство Нигерии продолжит защищать всех граждан, независимо от расы, вероисповедания или религии. Как и у Америки, у Нигерии нет иного выбора, кроме как ценить разнообразие, которое является нашей главной силой», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

«Нигерия — богобоязненная страна, где мы уважаем веру, толерантность, многообразие и инклюзивность в соответствии с международным порядком, основанным на правилах», — добавили в министерстве.

Нигерия — страна, в которой проживают более 200 этнических групп, исповедующих христианство, ислам и традиционные религии. Страна имеет долгую историю мирного сосуществования, а мечети и церкви усеивают ее города. Однако там возникают вспышки насилия между группами, в которых религиозные различия порой накладываются на другие линии разлома, такие как этнические разногласия или конфликты из-за скудных земельных и водных ресурсов.

Женя Авербах
корреспондент
Комментарии
2
Гость
13 минут
"Всему виной религиозные противостояния"? Нефть тут идёт бонусом?
Гость
5 минут
Надо помочь африканским племенам а ещё Венесуэле, строим многополярный мир, а раньше интернациональный долг отдавали пока СССР не надорвался от этого
Читать все комментарии
