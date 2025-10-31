Россия готова прекратить боевые действия, а Украина хочет продолжать их еще три года: главное об СВО за неделю

Российские военные освободили несколько населенных пунктов за прошедшую неделю Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Президент России Владимир Путин назвал условие прекращения боевых действий и рассказал об обстановке в зоне СВО. Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов продолжать конфликт еще два-три года, но надеется, что он не затянется на десятилетие. А президент США Дональд Трамп, кажется, пересмотрел позицию по поддержке Украины и вызвал беспокойство среди союзников в Европе. В этом дайджесте расскажем о происходящем в зоне спецоперации и о политических решениях за последние семь дней.

Атаки БПЛА

На этой неделе регионы России пережили несколько мощных атак. Больше всего пострадала Белгородская область, там дроны ударили по плотине. Из-за рисков повторных налетов оттуда эвакуировали людей. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что новый удар по плотине может обернуться серьезными последствиями.

«Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — написал глава региона.

В соцсетях публикуют фото, предположительно, с места ЧП Источник: РЧС Приграничье / Telegram

Источник: РЧС Приграничье / Telegram

Плотина оказалась разрушена Источник: РЧС Приграничье / Telegram

Во время ударов на регион погиб один человек, еще 23, в том числе трое детей, ранены. Два мальчика находятся в тяжелом состоянии.

Также ВСУ пытались атаковать автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. По информации Гладкова, перед ударом она и водитель успели покинуть машину.

В течение недели были и массированные налеты, где число беспилотников превышало 150 штук. Одна из таких атак пришлась на начало недели, тогда за ночь уничтожили почти 200 БПЛА. Один дрон ударил по пассажирскому микроавтобусу в Брянской области. Внутри были местные жители, многие из которых пострадали, а еще один — погиб.

«К сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Помимо этого дроны ударяли по предприятиям и значимым объектам. Министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Елисеев сообщил, что из-за этого пострадали две нефтебазы в регионе. Из-за атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн. К счастью, никто не пострадал, а сотрудников эвакуировали с предприятий.

Обстановка в зоне СВО

Кроме воздушных атак, активно идут бои на земле в зоне СВО. На этой неделе под контроль российских военных перешла большая часть Красноармейска. Там продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в городской застройке.

Вооруженные силы РФ освободили несколько населенных пунктов: Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области, Новоалександровку в Днепропетровской области и взяли под контроль микрорайон Троянда. Еще российские военные поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

Также войска продолжают сжимать кольцо окружения в районе Купянска, там и на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили опорный пункт ВСУ. По информации главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, завершается освобождение населённого пункта Ямполь, под контролем находится более 70% города Волчанск.

Оценил обстановку в зоне спецоперации и президент России Владимир Путин. На встрече с участниками СВО на этой неделе он отметил, что все складывается благоприятно для РФ. Российские военные продвигаются на всех участках. Страна обеспечивает безопасность на длительную перспективу.

Еще президент сообщил, что Россия не против пустить СМИ, включая украинские и зарубежные, в зоны окружения, а также прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут журналисты. Однако Киеву нужно решить судьбу украинских военных, которые там оказались.

«Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит», — сказал Путин.

После этого Минобороны получило приказ Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов в Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы украинские военные. Украинские журналисты при обращении к командованию ВСУ смогут их посетить.

При этом российское командование готово прекратить боевые действия на 5-6 часов в этих районах. Минобороны РФ также обеспечат коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп иностранных СМИ, в том числе украинских — при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и для российских военнослужащих.

Однако спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал журналистов не соглашаться с предложением российской стороны и не посещать территории, которые находятся под ее контролем. Он подчеркнул, что эти визиты без разрешения Украины будут считаться нарушением украинского законодательства и международного права. В Минобороны РФ считают, что этот отказ связан с признанием «катастрофичности ситуации» для находящихся в «котлах» украинских военных.

Во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ и минимизировать потери человеческих жертв.

Еще президент рассказал о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

«Буревестник» представляет собой стратегическую крылатую ракету неограниченной дальности, оснащенную ядерной силовой установкой. Она предназначена для поражения критически важных объектов, включая защищённые бункеры и другие стратегические цели. Ракета способна выполнять полёт по сложной, изменяемой в реальном времени траектории, активно маневрируя и оставаясь в воздухе в течение длительного времени — теоретически до нескольких месяцев, пока не будет выработано ядерное топливо силовой установки. Благодаря этой особенности «Буревестник» может обходить зоны противовоздушной и противоракетной обороны, оставаясь практически невидимым для наземных радаров.

Путин отметил, что для России приоритетной задачей является сохранность жизни личного состава ВС РФ, и добавил, что она должна быть во главе угла. Президент заверил, что Россия не будет приурочивать решение боевых операций в ходе СВО к каким-либо датам, а будет ориентироваться исключительно на военную целесообразность. Кроме того, российская сторона обещает обеспечить безопасность местных жителей при освобождении территорий от ВСУ.

На Украине заявили, что готовы продолжать конфликт еще три года

В Киеве заявили, что готовы вести боевые действия еще два-три года. Однако украинский лидер Владимир Зеленский надеется, что конфликт не затянется на десятилетие. Об этом он сказал польскому премьер-министру Дональду Туску, который привел его слова в интервью The Sunday Times.

«У меня нет сомнений, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос в том, сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова сражаться еще два-три года», — заявил Туск в интервью.

Он считает, что мирное соглашение, заключенное с Владимиром Путиным, не будет долговечным, а будет означать «перманентную вечную войну».

Зеленский также обмолвился, что Украина ведет диалог с США по поводу не только ракет Tomahawk, но и другого подобного оружия, пишет Axios. Украинский лидер заявил Трампу, что Киеву «даже не придется немедленно применять ракеты»

«Мы говорим не только о Tomahawk. В США есть много подобных вооружений, которые не требуют много времени на подготовку», — сказал Зеленский.

По его мнению, если президент России будет знать, что молчание грозит «проблемами с российскими энергетическими объектами», это подтолкнет его к переговорам.

В целом на встрече с Трампом они обсуждали «давлению на Россию». Зеленский отметил, что надеется на введение «новых вторичных санкции».

«Я думаю, он хотел оказать на нее давление, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно… для дипломатии», — сказал он в интервью Axios.

Будущее переговоров

Несмотря на готовность вести боевые действия еще пару лет, Киев готов и к другому: к прекращению огня и перемирию, но только по линии фронта. Такое условие поставил Владимир Зеленский.

«Мы идем к дипломатии только с позиции, где мы стоим. Мы не будем делать никаких шагов назад и выходить из той или иной части нашего государства», — заявил украинский лидер.

Он также сообщил, что хочет провести трехстороннюю встречу с участием России и США, если она «принесет позитивный результат для Украины и поможет закончить конфликт». После этого в Кремле прокомментировали возможность возобновления переговоров с Украиной.

«Пока мы не имеем возможности оценивать перспективы возобновления переговорного процесса, потому что мы неоднократно говорили, возникшая пауза вызвана нежеланием Киева продолжать переговорный процесс, а также нежеланием отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены и на предложения о дальнейшем рабочем формате в составе различных групп. Все это оставлено без ответа», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Однако Россия надеется, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам урегулирования украинского конфликта, которые были согласованы на российско-американском саммите на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Минской конференции по безопасности.

«Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров», — сказал глава МИД РФ.

На Западе переживают, что американский лидер и вовсе пересмотрел позицию по поддержке Украины. Этим он вызвал беспокойство среди союзников в Европе, передает американский телеканал Fox News.

«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился <…> Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны», — говорится в сообщении.