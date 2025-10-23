НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште — в чём причина?

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште — в чём причина?

На прошлой неделе президенты провели восьмой с начала года телефонный разговор

129
Трамп надеется в будущем всё же встретиться с Путиным

Трамп надеется в будущем всё же встретиться с Путиным

Источник:

Kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Как отметил глава Америки, у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — заявил Трамп журналистам.

При этом глава Белого дома заявил, что он собирается встретиться с Путиным в будущем.

«Но мы сделаем это в будущем», — сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине, и выразил надежду, что новые антироссийские санкции не будут действовать долго.

16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт.

МИД России вскоре начал масштабную работу по подготовке встречи. В работе участвует и Венгрия: она уже пообещала обеспечить для встречи максимальную безопасность. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, поручил создать специальный оргкомитет.

Работа является «очень глубокой и действительно серьезной», подчеркнула в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил: перед встречей предстоит проделать много «домашней работы».

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Комментарии
1
Гость
20 минут
Будет или не будет прекращение роли большой не играет, гонка вооружений уже пошла, теперь нужны всегда будут огромные деньги на неё.
Читать все комментарии
