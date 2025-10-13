Трамп сказал, что хочет обсудить с Путиным. Что еще он объяснил про СВО

Дональд Трамп рассказал журналистам свои новые мысли об СВО, Путине, Зеленском и переговорном процессе. Собрали главное из слов американского президента.
Трамп заявил, что он уверен: Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине.
«Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует. Но мы всё равно будем действовать», — поделился Трамп с журналистами.
Также он пригрозил, что если урегулирование не удастся, то это «плохо кончится». Еще Трамп поделился, что провел «хороший» разговор с Владимиром Зеленским.
«У нас сегодня утром был очень хороший разговор… мы обсудили, какие именно виды вооружения им нужны», — цитируют Трампа РИА Новости.
Трамп затронул тему, которую в последнее время много обсуждают — ракеты Tomahawk. Он подтвердил, что Зеленский хочет получить их.
«Это следующий шаг. Да, они [украинцы] хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», — сказал президент США.
Также Трамп назвал условие, при котором он действительно передаст Украине эти ракеты. Он может сделать это, если конфликт так и не удастся урегулировать. Трамп добавил, что, возможно, обсудит это с Владимиром Путиным.
Ранее Трамп говорил, что почти принял решение по поводу поставок — но хочет понять, как именно Украина хочет использовать ракеты.
«В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении», — пишут РИА Новости.
Владимир Путин также комментировал слухи о Tomahawk. Он назвал разговоры об этих ракетах «понтажом». Также президент отметил, что Россия ответила бы на них усилением ПВО. При этом передача Tomahawk Украине неизбежно ухудшила бы отношения России и США.