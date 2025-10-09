НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Мы усиливаем давление»: Трамп пригрозил России новыми санкциями из-за конфликта на Украине

Трамп надеется на скорые переговоры РФ и Украины

232
Точных дат встречи Трамп не назвал | Источник: Justin Sullivan / Getty ImagesТочных дат встречи Трамп не назвал | Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Точных дат встречи Трамп не назвал

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images

Трамп заявил, что усиливает давление для урегулирования конфликта по Украине. Об этом он сказал на встрече с лидером Финляндии Александром Стуббом. Президент США также добавил, что рассчитывает на скорое участие России и Украины в переговорах.

«Думаю, они скоро сядут за стол переговоров. Надеюсь, что скоро», — отметил Трамп.

Помимо этого, американский лидер допустил возможность новых санкций против РФ в случае неудовлетворительного темпа урегулирования конфликта.

«Да, да. Мы усиливаем давление. Мы вместе наращиваем обороты. Мы все наращиваем обороты», — сказал он, добавив, что имеет в виду и НАТО, а также поставки оружия Украине.

Во время встречи Дональд Трамп также заявил, что не верит в угрозу нападения России на Финляндию. Но уточнил, что если это произойдет, то США будут готовы защищать своих союзников по НАТО.

Недавно президент США Дональд Трамп впервые за долгое время сказал, что думает о перспективах переговоров между Россией и Украиной. Трамп уверен, что всё-таки сможет добиться урегулирования украинского кризиса.

Тем временем правительство в США остановило работу. Это называется шатдаун: мы подробно разбирали, что это такое и как могло случиться.

Не так давно Трамп направил к берегам России атомные подлодки. Прочитайте, как он объяснил это решение.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Дональд Трамп Россия Украина СВО Санкции
Комментарии
2
JayroslavMudryi
21 минута
я был маленьким и американцы приехали в Челябинскую обл Карталы контролировать как уничтожили сатану и всю 59ю ракетную дивизию , опять по этому пути пойдем???
Гость
1 час
Давно пора поставить на Кубе наши ракеты и продать Ирану уран
Читать все комментарии
