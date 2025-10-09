«Мы усиливаем давление»: Трамп пригрозил России новыми санкциями из-за конфликта на Украине

Точных дат встречи Трамп не назвал Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Трамп заявил, что усиливает давление для урегулирования конфликта по Украине. Об этом он сказал на встрече с лидером Финляндии Александром Стуббом. Президент США также добавил, что рассчитывает на скорое участие России и Украины в переговорах.

«Думаю, они скоро сядут за стол переговоров. Надеюсь, что скоро», — отметил Трамп.

Помимо этого, американский лидер допустил возможность новых санкций против РФ в случае неудовлетворительного темпа урегулирования конфликта.

«Да, да. Мы усиливаем давление. Мы вместе наращиваем обороты. Мы все наращиваем обороты», — сказал он, добавив, что имеет в виду и НАТО, а также поставки оружия Украине.

Во время встречи Дональд Трамп также заявил, что не верит в угрозу нападения России на Финляндию. Но уточнил, что если это произойдет, то США будут готовы защищать своих союзников по НАТО.

Недавно президент США Дональд Трамп впервые за долгое время сказал, что думает о перспективах переговоров между Россией и Украиной. Трамп уверен, что всё-таки сможет добиться урегулирования украинского кризиса.

