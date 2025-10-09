Трамп впервые за долгое время сказал, помирит ли он всё-таки Россию и Украину

Трамп по-прежнему смотрит в будущее с оптимизмом Источник: JEFF SWENSEN / AFP

Президент США Дональд Трамп впервые за долгое время сказал, что думает о перспективах переговоров между Россией и Украиной. И Трамп уверен, что всё-таки сможет добиться урегулирования украинского кризиса.

«Думаю, в итоге мы сможем решить проблему с Россией и Украиной», — цитирует Трампа «Интерфакс». Мнение Трамп высказал журналистам во время разговора в Белом доме.

Также Трамп добавил, что, по его личным подсчетам, за второй президентский срок он уже сумел урегулировать восемь международных кризисов. И вспомнил о Нобелевской премии мира: многие считают, что Трамп мечтает ее получить.

«Возможно, никто в истории не добивался ничего подобного. Но, может быть, они найдут предлог выбрать не меня», — добавил Трамп, имея в виду выдвижение лауреатов Нобелевской премии.

Тем временем правительство в США остановило работу. Это называется шатдаун: мы подробно разбирали, что это такое и как могло случиться.