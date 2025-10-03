НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 766мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Начался осенний призыв
Сэкономить время и нервы на врачах
Причина давок в автобусах
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Политика «Готовы ко всему»: что обсуждали и писали иностранные СМИ после выступления Путина на «Валдае»

«Готовы ко всему»: что обсуждали и писали иностранные СМИ после выступления Путина на «Валдае»

Президента подвергли резкой критике за угрозы в адрес Европы и НАТО

356
Во время своего выступления Путин предупредил США, что поставки ракет Tomahawk на Украину обострят конфликт | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВо время своего выступления Путин предупредил США, что поставки ракет Tomahawk на Украину обострят конфликт | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Во время своего выступления Путин предупредил США, что поставки ракет Tomahawk на Украину обострят конфликт

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

После выступления президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, западные СМИ стали активно цитировать высказывания российского лидера. Особое внимание иностранные издания обратили на слова президента о готовности ответить на провокации НАТО и о поставках ракет Tomahawk на Украину со стороны США.

Reuters напомнил, что Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа. Президент России подчеркнул, что поставки ракет Tomahawk на Украину вызовут опасную эскалацию.

Агентство со ссылкой на неназванного американского чиновника намекнуло, что Киеву могут поставить другие варианты.

«США могут рассмотреть возможность того, чтобы разрешить европейским союзникам приобретать другие вооружения большой дальности и поставлять их Украине, но вряд ли Tomahawk», — написало Reuters.

Немецкий сайт Tagesschau обратил внимание на заявления Путина о том, что Россия не намерена нападать на НАТО, но готова к быстрой реакции в ответ на провокацию. А издание Berliner Zeitung считает, что Валдайский форум на протяжении последних лет используется Путиным в качестве площадки для критики Запада.

Издание Newsweek после речи Путина утверждает, что он поставил под сомнение значимость НАТО. Президента России поддержала индийская газета Hindustan Times, отметив его критику США за давление на Индию и Китай.

Телеканал Sky News считает, что в своей программной речи по внешней политике Путин продолжил представлять себя как «агента мира». Диагностировав европейцам «недоброжелательность», президент России пригрозил, что РФ готова отреагировать на «опасную» милитаризацию Европы.

Аналогичного мнения придерживается и польское издание Onet. Там тоже обратили внимание на слова российского лидера о том, что РФ «быстро отреагирует», если Европа спровоцирует Москву, сославшись на «милитаризацию европейских стран, подогреваемую истерией». Еще Путин уточнил, что Россия никогда не инициировала «военную конфронтацию».

Британская газета The Daily Express обсудила «язвительное» высказывание о НАТО, которое Путин назвал «бумажным тигром», и обвинение Европы в «истерии».

«Владимир Путин назвал НАТО „бумажным тигром“, заявив, что альянс уже находится в состоянии войны с Россией. Российский лидер заявил, что Москва не хочет конфликта с Западом, обвинив Европу в нагнетании „истерии“», — написало издание.

Итальянская газета La Stampa написала, что президент России, заявил, «мы живем в эпоху быстрых перемен» и должны быть «готовы ко всему». Во время выступления Путин подчеркнул, что формирование многополярного мира стало «прямым следствием попыток Запада сохранить свою гегемонию на мировой арене».

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Валдай Владимир Путин НАТО Европа Украина США СВО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Инженер1
1 час
Путин заявил, что в свободное время читает Пушкина, и вчера прочитал стихотворение про Бородино!
Гость
7 минут
Спецоперацию начал я, но виновата Европа, потому, что эскалирует!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление