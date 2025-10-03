«Готовы ко всему»: что обсуждали и писали иностранные СМИ после выступления Путина на «Валдае»

Во время своего выступления Путин предупредил США, что поставки ракет Tomahawk на Украину обострят конфликт Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

После выступления президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, западные СМИ стали активно цитировать высказывания российского лидера. Особое внимание иностранные издания обратили на слова президента о готовности ответить на провокации НАТО и о поставках ракет Tomahawk на Украину со стороны США.

Reuters напомнил, что Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа. Президент России подчеркнул, что поставки ракет Tomahawk на Украину вызовут опасную эскалацию.

Агентство со ссылкой на неназванного американского чиновника намекнуло, что Киеву могут поставить другие варианты.

«США могут рассмотреть возможность того, чтобы разрешить европейским союзникам приобретать другие вооружения большой дальности и поставлять их Украине, но вряд ли Tomahawk», — написало Reuters.

Немецкий сайт Tagesschau обратил внимание на заявления Путина о том, что Россия не намерена нападать на НАТО, но готова к быстрой реакции в ответ на провокацию. А издание Berliner Zeitung считает, что Валдайский форум на протяжении последних лет используется Путиным в качестве площадки для критики Запада.

Издание Newsweek после речи Путина утверждает, что он поставил под сомнение значимость НАТО. Президента России поддержала индийская газета Hindustan Times, отметив его критику США за давление на Индию и Китай.

Телеканал Sky News считает, что в своей программной речи по внешней политике Путин продолжил представлять себя как «агента мира». Диагностировав европейцам «недоброжелательность», президент России пригрозил, что РФ готова отреагировать на «опасную» милитаризацию Европы.

Аналогичного мнения придерживается и польское издание Onet. Там тоже обратили внимание на слова российского лидера о том, что РФ «быстро отреагирует», если Европа спровоцирует Москву, сославшись на «милитаризацию европейских стран, подогреваемую истерией». Еще Путин уточнил, что Россия никогда не инициировала «военную конфронтацию».

Британская газета The Daily Express обсудила «язвительное» высказывание о НАТО, которое Путин назвал «бумажным тигром», и обвинение Европы в «истерии».

«Владимир Путин назвал НАТО „бумажным тигром“, заявив, что альянс уже находится в состоянии войны с Россией. Российский лидер заявил, что Москва не хочет конфликта с Западом, обвинив Европу в нагнетании „истерии“», — написало издание.