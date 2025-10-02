«Важно добиться двух вещей». Путин объяснил, что происходит с экономикой России

Президент рассказал о состоянии экономики Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

2 октября Владимир Путин выступил на Валдае. После вступительной речи настал черед вопросов, и вскоре всплыла тема экономики. Собрали главное, что президент об этом сказал.

«Мы должны дальше укреплять свою финансовую систему, и здесь очень важно добиться двух вещей. Первое: нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию. Но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста», — констатировал президент.

ТАСС собрал другие основные тезисы:

дефицит бюджета России в 2025 году запланирован на уровне 2,6% ВВП, в 2026 году — 1,6%;

важно снижать инфляцию, но при этом обеспечивать экономический рост;

Путин надеется, что высокая ключевая ставка не «перезаморозит» экономику страны;

Россия решила пожертвовать рекордными темпами роста, чтобы побороть инфляцию;

важно, чтобы на фоне повышения НДС не выросла теневая экономика;

Россия прошла очень сложный этап в экономике и теперь может двигаться дальше;

у России относительно небольшой госдолг и дефицит бюджета.

За всеми заявлениями Путина мы следим в отдельном онлайне. Прочитать его можно по ссылке. Ранее президент добавил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, которые задали где-то «за океанами».