4 часа — о России, НАТО и будущем. Главные заявления Путина на «Валдае»

Президент говорил о политике, экономике и даже кокошниках Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

2 октября Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Речь президента длилась около часа, после чего настала очередь дискуссий. Большая часть вопросов была посвящена политической ситуации в мире, конфликту на Украине и будущему России.

Выступление длилось почти 4 часа. Самое главное из высказываний президента мы собрали в одном материале.

О геополитике

СССР и Россия пытались вступить в НАТО — но оба раза страна получила отказ «с порога».

«Наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», — рассказал президент.

Теперь мир фактически уже стал многополярным. Выстроить мировой порядок без России оказалось невозможно. Путин отдельно ответил тем, кто «хотел заставить народ России страдать». Им он посоветовал успокоиться.

Другие тезисы:

Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами», при этом «ставки чрезвычайно высоки»;

европейские политики пытаются «залатать трещины» в здании Европы путем формирования образа врага в лице России;

президент назвал чушью «мантру» европейских политиков о возможной войне с Россией;

о попытках установить гегемонию Запада — «против лома нет приема, окромя другого лома».

Также он прочитал отрывок из Пушкина:

«Хмельна для них славянов кровь;

Но тяжко будет им похмелье».

О ситуации на Украине

Путин надеется, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров. Армию Украины он назвал «простой, рабоче-крестьянской».

«Элита там не воюет, они просто посылают на убой своих граждан. Поэтому и такое количество дезертиров», — заявил президент.

Также он сказал, что:

Украинская трагедия — боль для украинцев и для русских;

России осталось освободить 0,13% Луганской области;

войска РФ идут вперед практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО;

Российская армия зашла в Северск, Константиновку и Красноармейск;

с января по август в рядах ВСУ появились 150 тысяч дезертиров;

потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысячи человек. Половина потерь — безвозвратные;

в Российской армии также есть потери и дезертиры, но их кратно меньше

Об оружии

Президент сообщил, что Россия разрабатывает новое гиперзвуковое оружие и уверена в ядерном щите. Тактического вооружения у страны больше, чем у США, и оно в разы мощнее сброшенных на Хиросиму и Нагасаки бомб. Он заявил, что Россия размещает ядерное оружие только в Белоруссии, а американцы — по всему миру.

«Мы видим, что кое-кто готовит эти [ядерные] испытания, и если они их проведут, мы сделаем то же самое», — предупредил Путин.

Что будет через год с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, он ответить затруднился.

Об экономике

Путин надеется, что высокая ключевая ставка не «перезаморозит» экономику страны ;

«Мы должны дальше укреплять свою финансовую систему, и здесь очень важно добиться двух вещей. Первое: нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию. Но при этом всё-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста», — констатировал президент.

А также:

Россия решила пожертвовать рекордными темпами роста, чтобы побороть инфляцию;

важно, чтобы на фоне повышения НДС не выросла теневая экономика;

Россия прошла очень сложный этап в экономике и теперь может двигаться дальше.

Что еще?

Конечно, президент не мог пройти мимо решения Дональда Трампа переименовать Министерство обороны в Министерство войны. «Звучит несколько агрессивно», — заметил он.

Впрочем, были и более мирные вопросы. Так, Путин похвалил девушек, которые ходят в бары в кокошниках и русских нарядах.

«Это не шутка, меня это очень радует. Это значит, несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются результата», — говорил президент.