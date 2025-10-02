Путин рассказал, как обстоят дела на СВО — и оценил потери Украины

2 октября Владимир Путин выступил на Валдае. Он рассказал, как обстоят дела на СВО — а мы собрали главное из его тезисов.
Президент подчеркнул, что храбрость, мужество и героизм русского солдата остаются неизменными. При этом он назвал русскими солдатами не только этнических русских, но и «всех, кто любит Россию и служит ей» — это цитата Петра Первого.
Главное из слов Путина:
России осталось освободить 0,13% Луганской области;
войска РФ идут вперед практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО;
Российская армия зашла в Северск, Константиновку и Красноармейск;
с января по август в рядах ВСУ появились 150 тысяч дезертиров;
потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысячи человек. Половина потерь — безвозвратные;
в Российской армии также есть потери, но их кратно меньше.
Также Путин назвал армию Украины «простой, рабоче-крестьянской».
«Элита там не воюет, они просто посылают на убой своих граждан. Поэтому и такое количество дезертиров», — заявил президент.
Путин надеется, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров.
За всеми заявлениями Путина мы следим в отдельном онлайне. Прочитать его можно по ссылке. Ранее президент добавил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, которые задали где-то «за океанами».