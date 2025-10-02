НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

вос.

 766мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Начался осенний призыв
Причина давок в автобусах
Требуют отменить объединение театров
Сэкономить время и нервы на врачах
Как работают комплексы «Паук»
У бизнесмена отобрали землю
Суд над экс-чиновником
Суд по пристройке
Пожар на НПЗ
Запрет на данные о БПЛА
Политика Спецоперация на Украине Путин рассказал, как обстоят дела на СВО — и оценил потери Украины

Путин рассказал, как обстоят дела на СВО — и оценил потери Украины

Президент сообщил о ситуации на земле

76
Путин рассказал о реалиях в зоне СВО | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПутин рассказал о реалиях в зоне СВО | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Путин рассказал о реалиях в зоне СВО

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

2 октября Владимир Путин выступил на Валдае. Он рассказал, как обстоят дела на СВО — а мы собрали главное из его тезисов.

Президент подчеркнул, что храбрость, мужество и героизм русского солдата остаются неизменными. При этом он назвал русскими солдатами не только этнических русских, но и «всех, кто любит Россию и служит ей» — это цитата Петра Первого.

Главное из слов Путина:

  • России осталось освободить 0,13% Луганской области;

  • войска РФ идут вперед практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО;

  • Российская армия зашла в Северск, Константиновку и Красноармейск;

  • с января по август в рядах ВСУ появились 150 тысяч дезертиров;

  • потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысячи человек. Половина потерь — безвозвратные;

  • в Российской армии также есть потери, но их кратно меньше.

Также Путин назвал армию Украины «простой, рабоче-крестьянской».

«Элита там не воюет, они просто посылают на убой своих граждан. Поэтому и такое количество дезертиров», — заявил президент.

Путин надеется, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров.

За всеми заявлениями Путина мы следим в отдельном онлайне. Прочитать его можно по ссылке. Ранее президент добавил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, которые задали где-то «за океанами».

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Путин СВО Украина ВСУ Валдай
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление