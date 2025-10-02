Путин рассказал, как обстоят дела на СВО — и оценил потери Украины

Путин рассказал о реалиях в зоне СВО Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

2 октября Владимир Путин выступил на Валдае. Он рассказал, как обстоят дела на СВО — а мы собрали главное из его тезисов.

Президент подчеркнул, что храбрость, мужество и героизм русского солдата остаются неизменными. При этом он назвал русскими солдатами не только этнических русских, но и «всех, кто любит Россию и служит ей» — это цитата Петра Первого.

Главное из слов Путина:

России осталось освободить 0,13% Луганской области;

войска РФ идут вперед практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО;

Российская армия зашла в Северск, Константиновку и Красноармейск;

с января по август в рядах ВСУ появились 150 тысяч дезертиров;

потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысячи человек. Половина потерь — безвозвратные;

в Российской армии также есть потери, но их кратно меньше.

Также Путин назвал армию Украины «простой, рабоче-крестьянской».

«Элита там не воюет, они просто посылают на убой своих граждан. Поэтому и такое количество дезертиров», — заявил президент.

Путин надеется, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров.