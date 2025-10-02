Путин ответил тем, кто хотел «заставить народ России страдать». Главное с Валдая

Путин рассказал о ситуации в мире Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

2 октября Владимир Путин выступил на Валдае с большой речью о геополитических реалиях современного мира. В ней он ответил тем, кто «хотел заставить народ России страдать». И посоветовал им успокоиться.

Президент надеется, что даже самые «упрямые тугодумы» постепенно поймут невозможность нанести России стратегическое поражение. Хотя прежде они «строили планы один фантастичней другого».

«Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии и как-то встраивать отношения в совершенно другом направлении», — посоветовал им Путин.

Он добавил, что в России внимательно следят за «набирающей силу милитаризацией Европы».

«Просто ли это слова или нам пора принимать ответные меры?» — задал риторический вопрос президент.

Он пообещал, что ответ России на возможную угрозу не заставит себя ждать. Президент уверен: сама история России доказала, что слабость недопустима.

«Ответ на угрозы будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние», — добавил Путин.