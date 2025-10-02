НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Путин рассказал о попытке России вступить в НАТО: зачем и почему не вышло

Путин рассказал о попытке России вступить в НАТО: зачем и почему не вышло

Президент поделился этим на «Валдае»

175
Путин рассказал о геополитической ситуации | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПутин рассказал о геополитической ситуации | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Путин рассказал о геополитической ситуации

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

2 октября Владимир Путин выступил на «Валдае». Он рассказал о том, что СССР и Россия пытались вступить в НАТО — но оба раза страна получила отказ «с порога».

Попытка была сделана в стремлении создать «общее пространство безопасности», это ликвидировало бы само основание для конфронтации разных блоков мира. Страна была готова к сотрудничеству в сфере глобальной безопасности и стабильности.

«Это было в 1954 году, а также в 2000 году во время визита Клинтона. Оба раза мы получили отказ, причем с порога», — констатировал Путин.

Президент США Клинтон, как объяснил Путин, в личном порядке посчитал идею «возможной» и «интересной». Но после того, как посоветовался «со своими», счел идею нереальной.

«Наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», — рассказал президент.

За всеми заявлениями Путина мы следим в отдельном онлайне. Прочитать его можно по ссылке. Также президент добавил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, которые задали где-то «за океанами».

