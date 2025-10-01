НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Произошел шатдаун: правительство в США приостановило работу

Произошел шатдаун: правительство в США приостановило работу

Их ждут массовые сокращения и потеря доходов

Такое уже происходило во время прошлого срока Трампа

Такое уже происходило во время прошлого срока Трампа

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

В Соединенных Штатах 1 октября начался очередной фискальный год без утвержденного Конгрессом государственного бюджета. Это привело к приостановке деятельности федеральных учреждений, так называемому шатдауну.

Шатдаун (от английского shutdown) в переводе означает «закрытие», «остановка» или «отключение». В политике так называют временную приостановку работы правительства и, как следствие, различных министерств.

Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов, документы, предложенные республиканцами и демократами, не набрали необходимых 60 голосов, хотя один из них был одобрен Палатой представителей, пишет «Коммерсант».

Главной причиной разногласий стали статьи расходов на здравоохранение. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн обвинил демократов в том, что они пытаются использовать угрозу шатдауна для получения бесплатной медицинской помощи для нелегальных иммигрантов. Джон Тьюн заявил, что демократы должны поддержать краткосрочное решение, иначе вина за приостановку работы правительства ляжет на них.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что этот период может быть использован для масштабного сокращения штата и фонда оплаты труда. По его словам, сложности с принятием бюджетного закона вызваны позицией демократов, а сложившаяся обстановка позволяет администрации отказаться от программ, непопулярных среди республиканцев.

Во время первого срока Трампа страна уже сталкивалась с самой долгой по продолжительности приостановкой работы госаппарата, которая длилась 35 дней и была прекращена в январе 2019 года. В тот период 420 тысяч госслужащих продолжали работать без своевременной выплаты жалования, а еще 380 тысяч были вынужденно отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Работа целых министерств и ведомств была парализована, что вызвало сбои в обработке документации. Из-за нехватки персонала в транспортной сфере наблюдались повсеместные задержки. Национальные парки заполнились мусором, а государственные музеи прекратили прием посетителей. Политические оппоненты воспользовались кризисом для агитации, организуя раздачу продовольственной помощи чиновникам, оставшимся без средств к существованию. В свою очередь, сам Трамп, принимая в Белом доме спортивных чемпионов, угощал их гамбургерами из сети фастфуда, поскольку штатные повара находились в вынужденном отпуске.

