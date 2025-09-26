Зеленский задумался над двумя сценариями завершения конфликта и сказал, что готов уйти с поста: главные новости про СВО

Президент Украины, выступая в ООН, призвал объединиться «во имя мира» Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Глава Украины Владимир Зеленский сказал, что готов уйти с поста президента, когда закончится конфликт, несмотря на то что это не соотносится с позицией России. Он размышлял о двух сценариях завершения конфликта, но отверг их. Американский лидер Дональд Трамп, который активно принимал участие в урегулировании, отошел от дел, отказываясь давать странам то, что обещал.

В зоне СВО постоянно происходит что-то интересное: страны обмениваются ударами, воюют на поле боя, пока на высшем уровне обсуждают варианты завершения конфликта и ведут переговоры. Уследить за всеми событиями в новостном потоке сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем дайджест главных событий про СВО.

В Новороссийске беспилотники попали в гостиницу и жилые дома

Беспилотники атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы „Новороссийск“», — сообщил Кондратьев.

Как оказалось, дроны влетели прямо в здание гостиницы в разгар бархатного сезона. Кроме того, они повредили пять жилых домов, в том числе многоквартирные. В результате погибли два человека, еще пятеро получили различные ранения.

Источник: BAZA / Telegram

Тот день оказался тяжелым не только для жителей Новороссийска, но и всего Краснодарского края. Беспилотная опасность действовала с самого утра и до вечера, в различных городах отчитывались о том, что сбили дроны.

В Сочи сначала просто закрыли аэропорт и предупредили людей об опасности. Но днем она начала нарастать, и власти решили эвакуировать людей с пляжей. К побережью в это время приближались безэкипажные катера.

Эвакуация пляжа «Ривьера» Источник: Sochiradar / Telegram

Также ограничивали работу аэропортов в Геленджике и Краснодаре.

В Крыму из-за атаки погибли туристы, приехавшие отдохнуть в санаторий

Беспилотники ВСУ атаковали Крым в ночь на 22 сентября. В результате ударов несколько человек погибли, больше 10 пострадали. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, дроны попали в несколько объектов на территории санатория «Форос» и в школу при нем.

«Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник», — дополнил советник главы республики Олег Крючков.

Источник: ВЕСТИ КРЫМ / Telegram

Три человека погибли, шестнадцать получили ранения. По информации Минобороны РФ, ВСУ атаковали курортную зону Крыма с помощью БПЛА с фугасными боезарядами. Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Крыму в тяжелом состоянии, двое в реанимации, сообщает ФМБА России.

Источник: ВЕСТИ КРЫМ / Telegram

Также из-за падения обломков сбитого беспилотника в районе Ялты загорелась сухая трава.

В Севастополе ПВО сбили три беспилотника над Черным морем. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, ни здания, ни местные жители не пострадали.

Атаки по Москве, Саратову и Самаре

Более отдаленные регионы тоже попадали под удар. В ночь на вторник множество беспилотников сбили в Москве. Из-за атаки пришлось закрывать аэропорты, из-за чего по всей стране начались задержки рейсов.

Чуть раньше атаковали Самарскую и Саратовскую область. В первой за ночь сбили 15 беспилотников. В результате ночной атаки дронов погибли четыре человека, сообщил губернатор региона Андрей Федорищев. Из-за беспилотной опасности закрывали аэропорт и отключали мобильный интернет.

Саратов тоже пережил крупную атаку беспилотников. По всему городу были слышны взрывы и звуки работы ПВО. Очевидцы сообщают о пожаре на окраине Заводского района города, но официальные власти не уточняли, что произошло. Лишь утром губернатор Роман Бусаргин проинформировал, что в результате атаки жилой дом получил повреждения и пострадал человек. Где это случилось, глава региона не уточнил.

Ответные атаки

ВС РФ в ответ тоже наносили удары по территории Украины. Например, после атаки на Саратов и Самару военные ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах. Но главной целью тогда были предприятия ОПК.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, центру подготовки иностранных наемников», — написали в Telegram-канале Минобороны России.

Источник: Минобороны России / Telegram

Российские военные ответили и на удар по Крыму, где разрушилась школа и погибли люди.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения „Призраки“ ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции», — написали в канале военного ведомства.

Кроме этого, нанесли удар по местам хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов, а еще поразили цеха предприятия «Мотор Сич» (входит в ВПК Украины), в которых собирали беспилотники.

Кроме ударов с воздуха, военные атакуют и на земле. За 2025 год они освободили более 4714 квадратных километров, рассказали в Минобороны РФ в четверг.

«Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров», — говорится в сообщении.

Зеленский выступил на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе выступал на Генассамблее ООН. В своей речи он призвал другие государства объединиться «во имя мира».

«Мы должны сделать так, чтобы сохранить нашу планету для других поколений. Мы должны объединить наши усилия во имя мира и безопасности», — заявил Зеленский.

Не обошлось и без упреков в адрес европейских союзников. Глава Украины раскритиковал их помощь, отметив, что «остановить» Россию сейчас выгоднее, чем потом восстанавливать Украину.

А еще пожаловался на отсутствие больших и мощных ракет. Вместо них стране якобы приходится делать ставку на дальнобойные беспилотники. Но, вместо того чтобы получить новое оружие, страны начали обсуждать создание «стены дронов» на восточной границе НАТО.

Трамп отказался «отдавать» земли России

Президент США Дональд Трамп ранее допускал, что при завершении конфликта освобожденные территории отойдут под контроль России. Но на этой неделе американский лидер изменил свою риторику.

«Сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», — сказал Зеленский в интервью Fox News.

По мнению президента Украины, сейчас многое зависит от Китая, который мог бы «надавить» на Москву и заставить завершить конфликт. Если он этого не делает, то давить надо не на Россию напрямую, а именно на Китай. Сделать это может президент США, однако пока этим не занимается.

Вместо этого Трамп остановил и обсуждение вопроса о гарантиях безопасности для Киева. Он считает, что этот вопрос пока рано решать.

«Надеюсь, мы будем в том положении, чтобы говорить об этом немного позднее», — ответил американский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

«Корейский» и «финский» сценарии завершения конфликта

Владимир Зеленский вслед за этим вновь начал рассуждать про два сценария завершения конфликта — «корейский» и «финский».

«У нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора… Может случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят, например президент Франции [Эммануэль] Макрон, что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны… Прекращения огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности… Никто не рассматривает модель „корейскую“, „финскую“ или любую другую. Потому что у нас то, что у нас», — приводит слова Зеленского украинское издание «Главком».

Однако и военного завершения конфликта не будет, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его мнению, это понимают все, а сторонам сейчас нужно выработать «реалистичные пути» выхода из кризиса.

«Необходимо учесть законные опасения в области безопасности всех его участников», — указал он.

Но одним из важных для России моментов является то, кто будет вести переговоры и подписывать соглашения. Ведь, как отмечал президент страны Владимир Путин, глава Украины уже нелегитимен: срок его полномочий истек. На этой неделе Зеленский отметил, что готов уйти с поста, но только когда закончится СВО.