Политика В России придумали новый тип АЭС — и это прорыв. Что еще сказал Путин

В России придумали новый тип АЭС — и это прорыв. Что еще сказал Путин

Президент рассказал о настоящем и будущем атомной энергетики

128
Владимир Путин рассказал о настоящем и будущем российского атома | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин рассказал о настоящем и будущем российского атома | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин рассказал о настоящем и будущем российского атома

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

25 сентября Владимир Путин выступил на форуме «Мировая атомная неделя». Форум проходит в Москве, он приурочен к 80-летию атомной промышленности России. Собрали главные заявления президента.

Об успехах атомной энергетики России

Путин подчеркнул, что в мире наступает принципиально новый технологический уклад. Он связан с тем, что все больше стран и компаний смотрят на атом как на важнейший энергетический ресурс.

«Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности. Очевидно, что для такой смены парадигмы есть фундаментальные причины», — цитирует президента ТАСС.

Путин добавил, что:

  • только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики;

  • обеспечение ядерной безопасности атомных установок — абсолютный приоритет России;

  • АЭС российского дизайна — самые востребованные в мире.

«Залогом лидерства России является наш принципиальный подход. Во-первых, мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства. Я хочу это подчеркнуть. Строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры», — добавил Путин.

О будущем российского атома

Президент подчеркнул, что пора выстроить современные модели финансирования для строительства атомных электростанций. К их возведению стоит привлекать международные организации.

Важно и то, что Россия принципиально не ставит своих партнеров по атому в зависимое положение.

«Скажу больше — мы делимся опытом, знаниями и в создании других передовых отраслей XXI века. Это ядерная медицина, цифровые системы, электротранспорт, новые материалы. В результате помогаем нашим партнерам совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, повысить качество жизни людей в конечном счете», — добавил глава государства.

Россия работает и над новыми технологиями мирного атома. Уже скоро страна наладит серийное производство малых АЭС — и не только наземных, но и плавучих. А уже в 2030 году в Томской области планируют запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом.

«Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Что это значит? Это значит, что практически весь объем — 95% — отработавшего топлива будет вновь, неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов. И что также крайне важно — снять, по сути, вопрос обеспеченности ураном», — объяснил президент.

При этом испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется в Ульяновской области. Для этого там уже формируют международный центр исследований.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
