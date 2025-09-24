НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

5 м/c,

зап.

 752мм 53%
Подробнее
5 Пробки
USD 83,99
EUR 98,60
Новый авиарейс
Оплатят шлагбаумы
Коррупция в больнице
Ярославский бренд покорил Россию
Новая выплата для россиян
Реконструкция «Спартаковца»
Начало отопительного сезона
Что будет с ценами на бензин
Как в 2026-м вырастут налоги
Разборки подростков со стрельбой
Политика Последняя первая леди СССР: в каком общежитии выросла супруга президента

Последняя первая леди СССР: в каком общежитии выросла супруга президента

История Раисы Горбачевой

282
История Раисы Горбачевой | Источник: Горбачев-фонд / Gorby.ru, Администрация Стерлитамака / Vk.comИстория Раисы Горбачевой | Источник: Горбачев-фонд / Gorby.ru, Администрация Стерлитамака / Vk.com

История Раисы Горбачевой

Источник:

Горбачев-фонд / Gorby.ru, Администрация Стерлитамака / Vk.com

20 сентября незамеченно прошла годовщина смерти жены первого (и единственного) президента СССР Раисы Горбачевой. Несмотря на весьма неоднозначную роль самого политика в истории страны, его привязанность и трепетное отношение к супруге не может не растрогать. О первой леди Советского Союза слагали легенды, но не все знают, что она из Башкирии.

<p>Раиса Горбачева</p><p>Раиса Горбачева</p>

Здесь прошел кусочек моей юности, здесь живет моя сестра, мои родственники, мы постоянно поддерживаем контакт.

Раиса Горбачева

1994 год

Родилась Раиса Горбачева на Алтае, в семье железнодорожника-инженера, который по работе вынужден был много ездить по стране. Детство Раиса Максимовна провела в Сибири, но, когда отца по службе отправили в Башкирию, оказалась в Стерлитамаке.

Здесь в Стерлитамаке жила Раиса Горбачева | Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.comЗдесь в Стерлитамаке жила Раиса Горбачева | Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.com

Здесь в Стерлитамаке жила Раиса Горбачева

Источник:

Администрация Стерлитамака / Vk.com

Поселили Горбачевых в общежитии на улице Комсомольской — рядом с нынешним Сквером Салавата Юлаева. Здание построили еще в 1914 году и до окончания Великой Отечественной войны использовали как баню, а потом передали под жилое. В 1970-х, когда Раиса Горбачева уже покинула Башкирию, в здании разместили типографию, теперь на его месте располагается Дом печати.

Комсомольская, 82 | Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.comКомсомольская, 82 | Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.com

Комсомольская, 82

Источник:

Администрация Стерлитамака / Vk.com

Пока Титаренко (такой была девичья фамилия будущей жены главы государства) жили в Стерлитамаке, Раиса училась в местном лицее № 3. К сожалению, в учреждении уже не осталось работников, которые могли бы рассказать, какой ученицей была жена руководителя Советского Союза. Но в нем обустроен музей, где в память о Раисе Максимовне выставлена отдельная экспозиция.

В довоенные годы школа располагалась в здании бывшего Александро-Мариинского училища | Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.comВ довоенные годы школа располагалась в здании бывшего Александро-Мариинского училища | Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.com

В довоенные годы школа располагалась в здании бывшего Александро-Мариинского училища

Источник:

Администрация Стерлитамака / Vk.com

Сам лицей в истории Стерлитамака занимает особое место. Это старейшая школа города, кроме Раисы Горбачевой, здесь учились контр-адмирал Александр Дьяконов и летчик Владимир Секин, которого за службу в Великой Отечественной войне удостоили звания Героя СССР. Звезду последнему вручал лично маршал Константин Рокоссовский.

Новое здание было возведено на месте снесенных домов купцов и мещан | Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.comНовое здание было возведено на месте снесенных домов купцов и мещан | Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.com

Новое здание было возведено на месте снесенных домов купцов и мещан

Источник:

Администрация Стерлитамака / Vk.com

Но вернемся к Раисе Горбачевой. Стерлитамакский лицей она окончила с золотой медалью, после чего отправилась получать высшее образование в Москву, где впоследствии познакомилась с Михаилом Горбачевым. Они провели вместе 46 лет, вплоть до кончины Раисы Максимовны от лейкоза.

1984 год, Горбачевы в Лондоне с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и ее мужем | Источник: Горбачев-фонд / Gorby.ru1984 год, Горбачевы в Лондоне с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и ее мужем | Источник: Горбачев-фонд / Gorby.ru

1984 год, Горбачевы в Лондоне с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и ее мужем

Источник:

Горбачев-фонд / Gorby.ru

Когда супруг руководил страной, Горбачева не стала играть привычную для советской номенклатуры роль тихой и незаметной жены. Вместе с мужем-президентом Раиса Максимовна посещала политические встречи и открыто выражала свои взгляды, при этом заверяя, что в служебные дела Михаила Сергеевича не вмешивалась.

<p>Раиса Горбачева</p><p>Раиса Горбачева</p>

Существуют разные типы женщин. Кто-то может посвятить себя полностью семье, и ему этого достаточно. А я всегда нуждалась в самореализации.

Раиса Горбачева

Горбачеву все-таки подозревали в том, что она оказывает влияние на решения супруга, якобы даже члены Политбюро ее имя произносили только шепотом. Доставалось ей и за яркие нетипичные для предыдущих кремлевских жен наряды с украшениями, которые она примеряла в зарубежных поездках.

1985 год, Горбачевы в Париже, у президента Франции Франсуа Миттерана и его жены | Источник: Горбачев-фонд / Gorby.ru1985 год, Горбачевы в Париже, у президента Франции Франсуа Миттерана и его жены | Источник: Горбачев-фонд / Gorby.ru

1985 год, Горбачевы в Париже, у президента Франции Франсуа Миттерана и его жены

Источник:

Горбачев-фонд / Gorby.ru

Она же объясняла свои образы обязанностью соответствовать на мировой арене статусу супруги лидера державы. Тот же в истории страны оказался единственным президентом СССР, поскольку под конец его правления Союз развалился. В народной памяти политик, с учетом сопровождавшего ту эпоху кризиса, едва ли остался успешным правителем.

Горбачевы прожили вместе почти полвека | Источник: Горбачев-фонд / Gorby.ruГорбачевы прожили вместе почти полвека | Источник: Горбачев-фонд / Gorby.ru

Горбачевы прожили вместе почти полвека

Источник:

Горбачев-фонд / Gorby.ru

Однако, если судить о нем не как о главе страны, а как о главе семьи, то преданная любовь Михаила Сергеевича к жене сомнений не вызывает.

<p>Михаил Горбачев</p><p>Михаил Горбачев</p>

Ей претила казенщина. Не любила громоздкую мебель. Первым делом в какой-нибудь чулан выносились ковры. Чтобы пыль не заводить. Вместо этого на стены вешался иконостас из семейных фотографий. Дом сразу наполнялся теплым человеческим духом.

Михаил Горбачев

Горбачев и сам посещал Башкирию. Его визит в 1994 году местные журналисты, как рассказывал корреспондент Азамат Саитов, охарактеризовали как «к теще на блины». Мать Раисы Максимовны жила в Уфе, а сама первая леди СССР называла республику малой родиной.

Могила матери Раисы Горбачевой в Уфе | Источник: Марат Мустафин / UFA1.RUМогила матери Раисы Горбачевой в Уфе | Источник: Марат Мустафин / UFA1.RU

Могила матери Раисы Горбачевой в Уфе

Источник:

Марат Мустафин / UFA1.RU

Часть семьи Горбачевой осталась в Башкирии. Младшая сестра окончила медицинский институт (ныне БГМУ) и работала врачом-окулистом в Уфе. Ее муж тоже проявил себя, но не в политике, а в инженерном деле. Он работал в конструкторском бюро Уфимского приборостроительного производственного объединения и получил звание заслуженного изобретателя РСФСР.

<p>Раиса Горбачева</p><p>Раиса Горбачева</p>

Моя личная биография в какой-то степени типична для советской женщины моего поколения. Получила профессию, всю жизнь работала, очень любила эту работу, и она приносила мне удовлетворение.

Раиса Горбачева

Мать Раисы Горбачевой похоронена на Южном кладбище. Несмотря на то что там покоится теща первого президента СССР, могила почти незаметная, даже фото нет. Сама Горбачева скончалась 20 сентября 1999 года. Ее супруг ушел из жизни в 2022-м.

ПО ТЕМЕ
Антон СеливерстовАнтон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Михаил Горбачев Раиса Горбачева Стерлитамак
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление