Последняя первая леди СССР: в каком общежитии выросла супруга президента

20 сентября незамеченно прошла годовщина смерти жены первого (и единственного) президента СССР Раисы Горбачевой. Несмотря на весьма неоднозначную роль самого политика в истории страны, его привязанность и трепетное отношение к супруге не может не растрогать. О первой леди Советского Союза слагали легенды, но не все знают, что она из Башкирии.

Здесь прошел кусочек моей юности, здесь живет моя сестра, мои родственники, мы постоянно поддерживаем контакт. Раиса Горбачева 1994 год

Родилась Раиса Горбачева на Алтае, в семье железнодорожника-инженера, который по работе вынужден был много ездить по стране. Детство Раиса Максимовна провела в Сибири, но, когда отца по службе отправили в Башкирию, оказалась в Стерлитамаке.

Поселили Горбачевых в общежитии на улице Комсомольской — рядом с нынешним Сквером Салавата Юлаева. Здание построили еще в 1914 году и до окончания Великой Отечественной войны использовали как баню, а потом передали под жилое. В 1970-х, когда Раиса Горбачева уже покинула Башкирию, в здании разместили типографию, теперь на его месте располагается Дом печати.

Пока Титаренко (такой была девичья фамилия будущей жены главы государства) жили в Стерлитамаке, Раиса училась в местном лицее № 3. К сожалению, в учреждении уже не осталось работников, которые могли бы рассказать, какой ученицей была жена руководителя Советского Союза. Но в нем обустроен музей, где в память о Раисе Максимовне выставлена отдельная экспозиция.

Сам лицей в истории Стерлитамака занимает особое место. Это старейшая школа города, кроме Раисы Горбачевой, здесь учились контр-адмирал Александр Дьяконов и летчик Владимир Секин, которого за службу в Великой Отечественной войне удостоили звания Героя СССР. Звезду последнему вручал лично маршал Константин Рокоссовский.

Но вернемся к Раисе Горбачевой. Стерлитамакский лицей она окончила с золотой медалью, после чего отправилась получать высшее образование в Москву, где впоследствии познакомилась с Михаилом Горбачевым. Они провели вместе 46 лет, вплоть до кончины Раисы Максимовны от лейкоза.

Когда супруг руководил страной, Горбачева не стала играть привычную для советской номенклатуры роль тихой и незаметной жены. Вместе с мужем-президентом Раиса Максимовна посещала политические встречи и открыто выражала свои взгляды, при этом заверяя, что в служебные дела Михаила Сергеевича не вмешивалась.

Существуют разные типы женщин. Кто-то может посвятить себя полностью семье, и ему этого достаточно. А я всегда нуждалась в самореализации. Раиса Горбачева

Горбачеву все-таки подозревали в том, что она оказывает влияние на решения супруга, якобы даже члены Политбюро ее имя произносили только шепотом. Доставалось ей и за яркие нетипичные для предыдущих кремлевских жен наряды с украшениями, которые она примеряла в зарубежных поездках.

Она же объясняла свои образы обязанностью соответствовать на мировой арене статусу супруги лидера державы. Тот же в истории страны оказался единственным президентом СССР, поскольку под конец его правления Союз развалился. В народной памяти политик, с учетом сопровождавшего ту эпоху кризиса, едва ли остался успешным правителем.

Однако, если судить о нем не как о главе страны, а как о главе семьи, то преданная любовь Михаила Сергеевича к жене сомнений не вызывает.

Ей претила казенщина. Не любила громоздкую мебель. Первым делом в какой-нибудь чулан выносились ковры. Чтобы пыль не заводить. Вместо этого на стены вешался иконостас из семейных фотографий. Дом сразу наполнялся теплым человеческим духом. Михаил Горбачев

Горбачев и сам посещал Башкирию. Его визит в 1994 году местные журналисты, как рассказывал корреспондент Азамат Саитов, охарактеризовали как «к теще на блины». Мать Раисы Максимовны жила в Уфе, а сама первая леди СССР называла республику малой родиной.

Часть семьи Горбачевой осталась в Башкирии. Младшая сестра окончила медицинский институт (ныне БГМУ) и работала врачом-окулистом в Уфе. Ее муж тоже проявил себя, но не в политике, а в инженерном деле. Он работал в конструкторском бюро Уфимского приборостроительного производственного объединения и получил звание заслуженного изобретателя РСФСР.

Моя личная биография в какой-то степени типична для советской женщины моего поколения. Получила профессию, всю жизнь работала, очень любила эту работу, и она приносила мне удовлетворение. Раиса Горбачева