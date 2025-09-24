Путин назначил нового генпрокурора: кто он и чем известен

Почти всю свою жизнь Гуцан работал в прокуратуре Источник: Kremlin.ru

Пост генерального прокурора в России занял Александр Гуцан. Постановление о его назначении сегодня подписал президент России Владимир Путин.

Источник: publication.pravo.gov.ru

На этом посту Гуцан сменит Игоря Краснова, который ушел на должность главы Верховного суда РФ после смерти Ирины Подносовой.

Новая должность близка Александру Гуцану, он работал в прокуратуре много лет, хотя начинал простым слесарем в 16 лет. Только после армии, в 1982 году, новый генпрокурор поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (сейчас СПбГУ). На одном курсе с ним были зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр юстиции Константин Чуйченко и замгенпрокурора Николай Винниченко.

После окончания университета Гуцан попал в прокуратуру как стажер, а после вырос до должности прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел города.

Его карьера стремительно развивалась. Через два года после выпуска он уже стал помощником прокурора города Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности, а после — прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и начальником этого отдела. Так прошли первые 10 лет после студенчества.

Сильный скачок в профессии произошел в 2000 году. Тогда Александр Гуцан занял пост помощника замгенпрокурора РФ по особым поручениям, продолжая работать в Санкт-Петербурге. А через пять лет перебрался в Москву, сменив работу в прокуратуре на Федеральную службу судебных приставов, где работал два года в должности заместителя главного судебного пристава РФ.

После этого Александр Гуцан вернулся и стал заместителем генпрокурора РФ. Эту должность он занимал с 2007 по 2018 год, после чего его назначили полпредом в Северо-Западном федеральном округе, вернув на родину.

«Считаю, что каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию, в особенности когда нарушаются его конституционные права. И каждому дееспособному гражданину нужно иметь силы и волю, чтобы защитить свои интересы. А прокуратура ему в этом обязательно поможет», — говорил Гуцан в апреле 2016 года.

Во время своей работы в Генпрокуратуре Гуцан высказывался за то, чтобы власти проводили разъяснительную работу с населением по проблемным вопросам, например о росте тарифов на ЖКУ или о ситуации с обманутыми дольщицами.

«К людям нельзя так свысока относиться, нужно всё доходчиво и внятно разъяснить, и, поверьте, тема не приобретет такой остроты», — заявлял он в одном из интервью.