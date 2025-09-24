Путин назначил нового генпрокурора: кто он и чем известен

Пост генерального прокурора в России занял Александр Гуцан. Постановление о его назначении сегодня подписал президент России Владимир Путин.
На этом посту Гуцан сменит Игоря Краснова, который ушел на должность главы Верховного суда РФ после смерти Ирины Подносовой.
Новая должность близка Александру Гуцану, он работал в прокуратуре много лет, хотя начинал простым слесарем в 16 лет. Только после армии, в 1982 году, новый генпрокурор поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (сейчас СПбГУ). На одном курсе с ним были зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр юстиции Константин Чуйченко и замгенпрокурора Николай Винниченко.
После окончания университета Гуцан попал в прокуратуру как стажер, а после вырос до должности прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел города.
Его карьера стремительно развивалась. Через два года после выпуска он уже стал помощником прокурора города Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности, а после — прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и начальником этого отдела. Так прошли первые 10 лет после студенчества.
Сильный скачок в профессии произошел в 2000 году. Тогда Александр Гуцан занял пост помощника замгенпрокурора РФ по особым поручениям, продолжая работать в Санкт-Петербурге. А через пять лет перебрался в Москву, сменив работу в прокуратуре на Федеральную службу судебных приставов, где работал два года в должности заместителя главного судебного пристава РФ.
После этого Александр Гуцан вернулся и стал заместителем генпрокурора РФ. Эту должность он занимал с 2007 по 2018 год, после чего его назначили полпредом в Северо-Западном федеральном округе, вернув на родину.
«Считаю, что каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию, в особенности когда нарушаются его конституционные права. И каждому дееспособному гражданину нужно иметь силы и волю, чтобы защитить свои интересы. А прокуратура ему в этом обязательно поможет», — говорил Гуцан в апреле 2016 года.
Во время своей работы в Генпрокуратуре Гуцан высказывался за то, чтобы власти проводили разъяснительную работу с населением по проблемным вопросам, например о росте тарифов на ЖКУ или о ситуации с обманутыми дольщицами.
«К людям нельзя так свысока относиться, нужно всё доходчиво и внятно разъяснить, и, поверьте, тема не приобретет такой остроты», — заявлял он в одном из интервью.
Кроме того, новый генпрокурор уверял, что его ведомство должно быть тем местом, куда человек не побоится пожаловаться.